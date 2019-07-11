Дрес-код для успішних чоловіків: модно і екологічно (11.07.2019)

Наскільки екологічним є ваш дрес-код? Експерт з питань стилю й політичної моди Ґергард Ельферс стверджує, що його одяг більш сприятливий для довкілля, ніж у пересічного екологічного активіста. І ось чому.