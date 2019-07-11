Дрес-код для успішних чоловіків

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Як одягатися в офіс? Як має сидіти костюм? Чому варто інвестувати у взуття? Яких зачісок краще уникати в бізнесі? Навіщо потрібна краватка?
Стильний ведучий DW Ґергард Ельферс дає відповіді на важливі питання чоловічої моди.
Зеленський у "піжамі", Гриценко в "блідому" костюмі, Порошенко з "відкритою шиєю", а зачіска Тимошенко - "суміш бабусі та школярки, яка хоче бути найкращою в класі". Експерт з питань стилю і політичної моди Ґергард Ельферс пояснив, як не варто вдягатися політикам.
Коли затятий любитель футболок на кшталт Марка Цукерберга раптом одягає діловий костюм, щось тут не так. Намагаючись зімітувати повагу, керівник Facebook досягає зворотного ефекту, запевняє модний ведучий Ґергард Ельферс.
Жодних компромісів - ані коли йдеться про правосуддя, ані під час вибору кольору сорочки. Цим відомий Роберт Мюллер - головний рослідувач у справі російських зв'язків Дональда Трампа. Що ще говорить на користь білої сорочки, знає Ґергард Ельферс.
Аби впевнено почуватися у костюмі та розвинути власний діловий стиль, багатьом знадобляться роки. Однак не варто зневірливо знову натягувати джинси, заспокоює ведучий DW Ґергард Ельферс. Шукайте підтримки у тих, чиєму смаку довіряєте.