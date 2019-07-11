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Дрес-код для успішних чоловіків

Як одягатися в офіс? Як має сидіти костюм? Чому варто інвестувати у взуття? Яких зачісок краще уникати в бізнесі? Навіщо потрібна краватка?

Стильний ведучий DW Ґергард Ельферс дає відповіді на важливі питання чоловічої моди.

Дрес-код для успішних чоловіків: модно і екологічно (11.07.2019) 11.07.2019

Наскільки екологічним є ваш дрес-код? Експерт з питань стилю й політичної моди Ґергард Ельферс стверджує, що його одяг більш сприятливий для довкілля, ніж у пересічного екологічного активіста. І ось чому.

Дрес-код для успішних чоловіків: як не помилитися з костюмом (18.04.2019) 18.04.2019

Вас запросили на важливий захід з моторошними словами "дрес-код"? Не лякайтеся, наш експерт Ґергард Ельферс допоможе з вибором гардеробу та не дасть припуститися фатальних помилок!

Зеленський, Порошенко, Тимошенко і Гриценко: уроки стилю для кандидатів (19.03.2019) 19.03.2019

Зеленський у "піжамі", Гриценко в "блідому" костюмі, Порошенко з "відкритою шиєю", а зачіска Тимошенко - "суміш бабусі та школярки, яка хоче бути найкращою в класі". Експерт з питань стилю і політичної моди Ґергард Ельферс пояснив, як не варто вдягатися політикам.

За лаштунками Дрес-коду для успішних чоловіків: як знімали проект (24.09.2018) 24.09.2018

У кадрі ведучий Ґергард Ельферс завжди виглядає впевнено і невимушено. Але це у вже змонтованій версії. Погляньте, що відбувається за лаштунками!

Дрес-код для успішних чоловіків: як зробити "цукерочку" з дешевого костюма (17.09.2018) 17.09.2018

Руки геть від дешевих костюмів, закликає модний ведучий DW Ґергард Ельферс. Якщо ж у вашому гардеробі все ж з'явився дешевий костюм, то ось що можна зробити, аби він виглядав більш-менш пристойно.
Чи доречний національний костюм на діловій зустрічі? (відео)

Чи доречний національний костюм на діловій зустрічі? (відео) 13.08.2018

Чи доречно вдягати типове національне вбрання, наприклад, українську вишиванку, на офіційні ділові зустрічі? Модний ведучий DW Ґергард Ельферс пояснює.

Дрес-код для успішних чоловіків: національний костюм на діловій зустрічі (13.08.2018) 13.08.2018

Чи доречно вдягати типове національне вбрання, наприклад, українську вишиванку чи шкіряні штани, на ділові зустрічі та з офіційного приводу? Модний ведучий DW Ґергард Ельферс називає важливу передумову.

Дрес-код для успішних чоловіків: Марк Цукерберг у костюмі - модний фейк (23.07.2018) 23.07.2018

Коли затятий любитель футболок на кшталт Марка Цукерберга раптом одягає діловий костюм, щось тут не так. Намагаючись зімітувати повагу, керівник Facebook досягає зворотного ефекту, запевняє модний ведучий Ґергард Ельферс.

Дрес-код для успішних чоловіків: біла сорочка як символ непідкупності (28.05.2018) 28.05.2018

Жодних компромісів - ані коли йдеться про правосуддя, ані під час вибору кольору сорочки. Цим відомий Роберт Мюллер - головний рослідувач у справі російських зв'язків Дональда Трампа. Що ще говорить на користь білої сорочки, знає Ґергард Ельферс.

Дрес-код для успішних чоловіків: стиль заради роботи мрії (07.05.2018) 07.05.2018

Мрієте про блискучу кар'єру? Беріть приклад з британського наступника престолу принца Чарльза, радить стильний ведучий DW Ґергард Ельферс. Королівська ікона стилю знає, як одягатися в очікуванні роботи мрії.

Дрес-код для успішних чоловіків: як вдягатися в стилі casual (16.04.2018) 16.04.2018

Повсякденна п'ятниця - це міф, стверджує стильний ведучий DW Ґергард Ельферс. Ви ж не працюєте по п'ятницях гірше! Утім, якщо "casual friday" у вашій фірмі таки є, дивіться, як вдягтися буденно, але стильно.

Дрес-код для успішних чоловіків: сумка, дипломат чи рюкзак? (19.03.2018) 19.03.2018

Завдяки кишеням у костюмі діловим чоловікам не потрібна сумка. Однак що робити, якщо кишень не досить? Вибір між портфелем, рюкзаком та дипломатом допомагає зробити ведучий DW Ґергард Ельферс.

Дрес-код для успішних чоловіків: Кім Чен Ин - взірець стилю? (19.02.2018) 19.02.2018

У кожного чоловіка є свої взірці стилю. Але що є визначальним для того, щоб вважатися стильним? Ведучий DW Ґергард Ельферс пояснює різницю між класикою та екстравагантністю у стилі.

Дрес-код для успішних чоловіків: коли костюм - як улитий? (05.02.2018) 05.02.2018

"Сидить як улитий". Добре, коли таке кажуть про ваш костюм. Але за якими критеріями це можна визначити? Ведучий DW Ґергард Ельферс дає три головні поради.

Дрес-код для успішних чоловіків: до чиїх порад варто дослухатися? (22.01.2018) 22.01.2018

Аби впевнено почуватися у костюмі та розвинути власний діловий стиль, багатьом знадобляться роки. Однак не варто зневірливо знову натягувати джинси, заспокоює ведучий DW Ґергард Ельферс. Шукайте підтримки у тих, чиєму смаку довіряєте.

Дрес-код для успішних чоловіків: взуття як інвестиція (25.12.2017) 25.12.2017

Як саме повинне виглядати взуття ділової людини? Чим "оксфорди" відрізняються від "дербі"? І як підібрати пристойні черевики? Стильний ведучий DW Ґергард Ельферс ділиться цінними порадами.
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