До 2030 року 400 тисяч німців працюватимуть віртуально - дослідження PwC

Віртуальна реальність дуже скоро стане частиною повсякдення працівників багатьох підприємств у Німеччині. З таким твердженням виступила у середу, 4 грудня, консалтингова компанія PricewaterhouseCoopers (PwC).

Компанія прогнозує, що до 2030 року 400 тисяч співробітників використовуватимуть технології віртуальної реальності на своїх робочих місцях. Зараз цей показник складає лише 15 тисяч осіб. Економічний потенціал використання технологій до 2030 року обраховується у еквіваленті майже 94 мільярдів євро.

У всьому світі за десять років "продукти і сервіси, базовані на технологіях віртуальної реальності", вплинуть на 23 мільйони робочих місць. Як стверджують експерти PwC, технології, котрі дозволяють користувачам зануритися у віртуальну реальність за допомогою спеціальних окулярів розвинуться від "нішевого феномену для геймерів і кіноманів до впливової технології майбутнього".

Дослідники вказують, що застосунки віртуальної реальності вже задіюються, наприклад, "під час навчання лікарів-хірургів, дозволяючи тим брати участь у операції, не перебуваючи при цьому в операційній". Надалі ж розвиток технологій віртуальної реальності стане у пригоді багатьом індустріям, переконані у PwC .