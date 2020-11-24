До 100-річчя Пауля Целана: есеї

Deutsche Welle та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв українських та німецьких авторів до 100-річчя Пауля Целана.
Його ім'я добре відомe німецькомовному читачу, а творчість увійшла до світового поетичного канону. Однак далеко не всі українці знають, що Пауль Целан - один із найвидатніших німецькомовних поетів ХХ століття - народився і виріс у Чернівцях. "Чернівці колись вважалися таємною поетичною столицею Європи, тут жили і працювали геніальні літератори, згадки про яких було насильницьки вилучено з історії Буковини з приходом румунського режиму, а потім - радянської влади", - розповідає DW кураторка поетичного фестивалю Meridian Czernowitz Євгенія Лопата.
На 2020 рік припадає сторіччя від дня народження та 50-і роковини смерті Пауля Целана, єврея за походженням, який своїми трагічними шедеврами уславив німецькомовну поезію. Meridian Czernowitz вирішив повністю присвятити поетові цьогорічні заходи. Столітній ювілей поета 23 листопада у Чернівцях мали відзначати у широкому колі люди, максимально дотичні до творчості Целана, - не тільки з України, а й із Франції, Німеччини, Австрії та інших країн.
Утім, планам завадила пандемія COVID-19. Тож лекції письменників, перекладачів, культуртрегерів, сина Пауля Целана Еріка Целана, а також прем'єра в Україні фільму "Анчель" до 28 листопада проводитимуться в режимі онлайн.
Однак епіцентр проєкту - антологія "Пауль Целан 100" - побачить світ обов'язково, запевняє кураторка Meridian Czernowitz Євгенія Лопата. Ідеться про книжку, у якій будуть зібрані есеї двома мовами від провідних українських та німецьких майстрів слова. "Автори висловлюються стосовно Целана, аналізують, проводять паралелі з собою і своїм життям або рефлектують зі своєї точки зору на події, що ставались з Целаном", - каже Лопата.
Родзинкою підготовки антології в рамках проєкту "Літературні дні Пауля Целана 2020" була літературна резиденція - коли автори, перебуваючи безпосередньо у Чернівцях, поринали в атмосферу, глибше занурювались та відчували середовище, у якому формувався Пауль Целан. "Це не наукові статті чи аналізи творчості Целана. Це модерна рефлексія сучасних літераторів на Целана і його життя, - пояснює кураторка Meridian Czernowitz. - Цілісність текстів полягає у тому, що всі есеї мають у центрі Целана, і ми можемо бачити, якою різною є його рецепція у ХХІ столітті".
Кожен з авторів резиденції має власні паралелі з біографією і творчістю Целана. У Чернівецькому університеті, як і Пауль Целан, навчався Ігор Померанцев. Румунське громадянство, як і колись Целан, мав Александру Булуц, який нині мешкає в Німеччині. Катерина Калитко досліджує єврейську спадщину у Вінниці і має своє бачення трагедії Шоа, жертвами якої стали батьки Пауля Целана. Таня Малярчук нині живе у Відні - місті, у якому почалася історія кохання Целана з відомою австрійською поеткою й письменницею Інґеборґ Бахманн. Одним із перекладачів Целана українською є Сергій Жадан.
Есеї цих та інших відомих авторів про Пауля Целана Meridian Czernowitz презентує на Deutsche Welle.
Цими публікаціями ми, крім того, познайомимо Вас із деякими віхами біографії Пауля Целана.
"Його мати наполягала на німецькій, батько - на івриті. Саме німецька мова виграла кастинґ на ще одного з найбільших поетів минулого віку". DW та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв до 100-річчя Пауля Целана.