До 100-річчя Пауля Целана: есеї

Його ім'я добре відомe німецькомовному читачу, а творчість увійшла до світового поетичного канону. Однак далеко не всі українці знають, що Пауль Целан - один із найвидатніших німецькомовних поетів ХХ століття - народився і виріс у Чернівцях. "Чернівці колись вважалися таємною поетичною столицею Європи, тут жили і працювали геніальні літератори, згадки про яких було насильницьки вилучено з історії Буковини з приходом румунського режиму, а потім - радянської влади", - розповідає DW кураторка поетичного фестивалю Meridian Czernowitz Євгенія Лопата.

На 2020 рік припадає сторіччя від дня народження та 50-і роковини смерті Пауля Целана, єврея за походженням, який своїми трагічними шедеврами уславив німецькомовну поезію. Meridian Czernowitz вирішив повністю присвятити поетові цьогорічні заходи. Столітній ювілей поета 23 листопада у Чернівцях мали відзначати у широкому колі люди, максимально дотичні до творчості Целана, - не тільки з України, а й із Франції, Німеччини, Австрії та інших країн.

Утім, планам завадила пандемія COVID-19. Тож лекції письменників, перекладачів, культуртрегерів, сина Пауля Целана Еріка Целана, а також прем'єра в Україні фільму "Анчель" до 28 листопада проводитимуться в режимі онлайн.

Однак епіцентр проєкту - антологія "Пауль Целан 100" - побачить світ обов'язково, запевняє кураторка Meridian Czernowitz Євгенія Лопата. Ідеться про книжку, у якій будуть зібрані есеї двома мовами від провідних українських та німецьких майстрів слова. "Автори висловлюються стосовно Целана, аналізують, проводять паралелі з собою і своїм життям або рефлектують зі своєї точки зору на події, що ставались з Целаном", - каже Лопата.

Родзинкою підготовки антології в рамках проєкту "Літературні дні Пауля Целана 2020" була літературна резиденція - коли автори, перебуваючи безпосередньо у Чернівцях, поринали в атмосферу, глибше занурювались та відчували середовище, у якому формувався Пауль Целан. "Це не наукові статті чи аналізи творчості Целана. Це модерна рефлексія сучасних літераторів на Целана і його життя, - пояснює кураторка Meridian Czernowitz. - Цілісність текстів полягає у тому, що всі есеї мають у центрі Целана, і ми можемо бачити, якою різною є його рецепція у ХХІ столітті".

Кожен з авторів резиденції має власні паралелі з біографією і творчістю Целана. У Чернівецькому університеті, як і Пауль Целан, навчався Ігор Померанцев. Румунське громадянство, як і колись Целан, мав Александру Булуц, який нині мешкає в Німеччині. Катерина Калитко досліджує єврейську спадщину у Вінниці і має своє бачення трагедії Шоа, жертвами якої стали батьки Пауля Целана. Таня Малярчук нині живе у Відні - місті, у якому почалася історія кохання Целана з відомою австрійською поеткою й письменницею Інґеборґ Бахманн. Одним із перекладачів Целана українською є Сергій Жадан.

Есеї цих та інших відомих авторів про Пауля Целана Meridian Czernowitz презентує на Deutsche Welle.

Цими публікаціями ми, крім того, познайомимо Вас із деякими віхами біографії Пауля Целана.