До ФРН прибудуть ще 1,5 тисячі військовослужбовців США

У Німеччині до 2020 року розмістять додатково ще 1,5 тисячі американських військовослужбовців. Про це повідомив ввечері п'ятниці, 7 вересня, посол США у ФРН Річард Гренель у Берліні. За словами американського дипломата, більшість членів додаткового американського військового контингенту розмістять у Баварії, повідомляє агенція новин AFP.

Додаткові американські сили розмістять у Німеччині "задля зміцнення НАТО й європейської безпеки", повідомив посол США. Нині на території ФРН дислокується близько 33 тисяч американських військовослужбовців, зазначає агентство dpa. "Додаткові війська в Європі підвищують боєздатність армії США в Європі і гарантують, що ми зможемо краще відреагувати на будь-яку кризу", - пояснили в прес-службі Сухопутних військ США в Європі (USAREUR).

Планується, що в Баварії додатково розмістять два батальйони, оснащені ракетними пусковими установками, а також допоміжні сили. Крім того, буде створено батальйон ППО. Батальйон налічуватиме близько 500 солдатів. Розгортання нових підрозділів у Німеччині мають завершити до 2020 року.

У Берліні вітають рішення США

Тим часом міністерка оборони Німеччиин Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) привітала це рішення Пентагону. Збільшення кількості військових США на території ФРН фон дер Ляєн назвала "бажаним знаком" та доказом того, що трансатлантичні відносини залишаються живими, передає агенція новин dpa.