 До України 21 березня мають евакуювати шість тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2020

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Новини

До України 21 березня мають евакуювати шість тисяч людей

Внаслідок посилення у світі обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу українців закликають не зволікати та звертатись до авіакомпаній для організації повернення до України.

Для евакуації українців заплановані десятки рейсів

Для евакуації українців заплановані десятки рейсів

Україна продовжує евакуювати своїх громадян з інших країн на тлі закриття кордонів. Як повідомляє українське міністерство інфраструктури, у суботу, 21 березня, до України прибуде 29 рейсів, якими додому повернуться шість тисяч людей.

"Висока ймовірність запровадження більш жорстоких карантинних режимів в інших країнах, не зволікайте, звертайтесь до авіакомпаній, рейси формуються в залежності від кількості запитів на повернення", - повідомили в міністерстві. 20 березня до України прибули 37 рейсів, якими до України повернулись майже вісім тисяч людей.

Рейси з країн Європи, Азії та Близького Сходу здійснюватимуть авіакомпанії Sky Up Airlines та "Міжнародні авіалінії України".

Громадян, які хочуть евакуюватися, також просять звернутись до консульських представництв у регіонах  їх перебування та повідомити про готовність вилетіти. Авіакомпанії готові формувати рейси в залежності від кількості пасажирів, готових ними скористатись.

Як повідомлялось раніше, Україна домовилась з Польщею про створення гуманітарного коридору для повернення додому українців. Раніше міністерство інфраструктури України розрахувало, що на евакуацію 35 479 українців з-за кордону за допомогою 175 авіарейсів необхідно виділити асигнування з резервного фонду держбюджету на суму 4,162 мільйона доларів.

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