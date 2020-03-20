До України 21 березня мають евакуювати шість тисяч людей

Україна продовжує евакуювати своїх громадян з інших країн на тлі закриття кордонів. Як повідомляє українське міністерство інфраструктури, у суботу, 21 березня, до України прибуде 29 рейсів, якими додому повернуться шість тисяч людей.

"Висока ймовірність запровадження більш жорстоких карантинних режимів в інших країнах, не зволікайте, звертайтесь до авіакомпаній, рейси формуються в залежності від кількості запитів на повернення", - повідомили в міністерстві. 20 березня до України прибули 37 рейсів, якими до України повернулись майже вісім тисяч людей.

Рейси з країн Європи, Азії та Близького Сходу здійснюватимуть авіакомпанії Sky Up Airlines та "Міжнародні авіалінії України".

Громадян, які хочуть евакуюватися, також просять звернутись до консульських представництв у регіонах їх перебування та повідомити про готовність вилетіти. Авіакомпанії готові формувати рейси в залежності від кількості пасажирів, готових ними скористатись.

Як повідомлялось раніше, Україна домовилась з Польщею про створення гуманітарного коридору для повернення додому українців. Раніше міністерство інфраструктури України розрахувало, що на евакуацію 35 479 українців з-за кордону за допомогою 175 авіарейсів необхідно виділити асигнування з резервного фонду держбюджету на суму 4,162 мільйона доларів.