До України повернули з Німеччини церковну грамоту Петра І

До Києва у ніч на суботу, 13 квітня, привезли історичну грамоту Петра І. Про це повідомив міністр культури України Євген Нищук на своїй сторінці в Facebook. "Сьогодні вночі відбулась надзвичайна подія - з Німеччини до України прибула унікальна культурна цінність - історичний документ - Грамота Петра І", - написав Нищук. Він також додав, що разом зі своєю заступницею Тамарою Мазур особисто зустрів артефакт в аеропорту "Бориспіль".

За словами міністра культури, грамоту доправили до заповідника "Софія Київська", невдовзі її мають виставити для огляду.

Грамота Петра І від 1708 року про поставлення митрополита на Київську митрополію

Документ, датований 1708 роком, був втрачений в час Другої Світової війни, а з кінця 1950-х років зберігався в університеті німецького міста Тюбінген. За свідченнями істориків, як заявив Нищук, цей документ є "свідченням анексії Української помісної церкви Московією". "Адже у ньому є застереження Петра І про те, що Москва мала сильні побоювання, що Київська митрополія повернеться під владу Константинополя", - пояснив Нищук.

Нагадаємо, документ є підтверджувальною грамотою Петра І митрополиту Йоасафові (Кроковському) про поставлення його на Київську митрополію. Йоасаф був останнім митрополитом за часів перебування Києва у складі Російської імперії, який був вільно обраний київським духовенством і затверджений царем, а не прямо призначеним Москвою.

DW раніше повідомляла, як українська дослідниця випадково віднайшла цей документ, який зберігався в бібліотеці в якості декору.