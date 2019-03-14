 До України повернули з Німеччини церковну грамоту Петра І | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2019

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Новини

До України повернули з Німеччини церковну грамоту Петра І

Історичну царську грамоту, яку вивезли з Києва під час Другої світової війни, повернули до України. Цей документ є важливим свідченням історії анексії української церкви Москвою, кажуть у Києві.

Під час передачі грамоти Петра І українській стороні у Німеччині, 14 березня 2019 року

Під час передачі грамоти Петра І українській стороні у Німеччині, 14 березня 2019 року

До Києва у ніч на суботу, 13 квітня, привезли історичну грамоту Петра І. Про це повідомив міністр культури України Євген Нищук на своїй сторінці в Facebook. "Сьогодні вночі відбулась надзвичайна подія - з Німеччини до України прибула унікальна культурна цінність - історичний документ - Грамота Петра І", - написав Нищук. Він також додав, що разом зі своєю заступницею Тамарою Мазур особисто зустрів артефакт в аеропорту "Бориспіль".

За словами міністра культури, грамоту доправили до заповідника "Софія Київська", невдовзі її мають виставити для огляду.

Грамота Петра І від 1708 року про поставлення митрополита на Київську митрополію

Грамота Петра І від 1708 року про поставлення митрополита на Київську митрополію

Документ, датований 1708 роком, був втрачений в час Другої Світової війни, а з кінця 1950-х років зберігався в університеті німецького міста Тюбінген. За свідченнями істориків, як заявив Нищук, цей документ є "свідченням анексії Української помісної церкви Московією". "Адже у ньому є застереження Петра І про те, що Москва мала сильні побоювання, що Київська митрополія повернеться під владу Константинополя", - пояснив Нищук.

Нагадаємо, документ є підтверджувальною грамотою Петра І митрополиту Йоасафові (Кроковському) про поставлення його на Київську митрополію. Йоасаф був останнім митрополитом за часів перебування Києва у складі Російської імперії, який був вільно обраний київським духовенством і затверджений царем, а не прямо призначеним Москвою.

DW раніше повідомляла, як українська дослідниця випадково віднайшла цей документ, який зберігався в бібліотеці в якості декору.

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Нова українська церква: головні ризики та небезпеки (07.02.2019)

DW.COM

Німеччина повернула Україні церковну грамоту Петра І

Історичну царську грамоту про поставлення митрополита на Київську митрополію вивезли з Києва під час Другої світової війни. Цей документ є важливим свідченням історії анексії української церкви Москвою. (14.03.2019)  

У контексті томоса: Німеччина передала Києву унікальний документ

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