 До спортзалу попри пандемію COVID-19? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.05.2020

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Європа

До спортзалу попри пандемію COVID-19?

Хоча суворі правила карантину досі діють у багатьох країнах, перші фітнесстудії знову відкрилися у Німеччині. Гарна новина для майже 12 мільйонів клієнтів. Але є й сумніви.

12 мільйонів відвідувачів спортзалів у Німеччині знову можуть ходити до качалок

12 мільйонів відвідувачів спортзалів у Німеччині знову можуть ходити до "качалок"

Ларс Гольдорф (Lars Holdorf) напружується. Зуби стиснуті, очі звужені, лоб зморщений. З підборіддя капає піт. Ще одне повторення, потім ще і ще. Він робить вправи на біцепс. Його потужні руки знову й знову піднімають вагу на тренажері, біцепс напружується, а обличчя стає червоним. Це не схоже на розвагу.

Але це саме те, що потрібно Ларсу Гольдорфу. "Круто!" - каже він, видихаючи після того, як закінчив тренування. "Спортзал для мене дуже важливий", - кажк чоловік, і в голосі відчувається, наскільки сильно він скучив за "качалкою". Ларс - гравець клубу з американського футболу "Bonn Gamecocks" і йому потрібні сила та маса, щоб можна було кинутись у лави суперників. Фітнес для нього - це частина повсякденного життя.

Його спортзал був закритий упродовж двох місяців, як і всі інші в Німеччині. Потіння людей пліч-о-пліч - це саме те, що потрібно було попередити під час жорсткої фази карантину. Перші тренажерні зали в Німеччині відкрилися цього понеділка, 11 травня. Спочатку на заході країни, як тут, у колишній столиці ФРН Бонні. Інші федеральні землі теж відкриють спортзали у найближчі дні та тижні. І багато сусідніх європейських країн, де запроваджено ще більш жорсткі правила карантину, нині дивляться на Німеччину й запитують себе: чи справді це може добре спрацювати?

42,60 євро на місяць за спортзал

Курс на послаблення карантинних заходів, який обрала Німеччина, - доволі сміливий. Кількість нових інфікованих, про яку повідомляється щодня, то падає, то знову зростає, і канцлерка Анґела Меркель вже попередила, що не варто ризикувати всім, що було досягнуто, й поводитися недбало. Німеччина послаблює карантин, люди виходять зі своїх домашніх притулків - і багато хто повертається до спортзалу.

Особливо підвищені заходи гігієни в тренажерних залах у часи пандемії

Особливо підвищені заходи гігієни в тренажерних залах у часи пандемії

Майже 12 мільйонів німців відвідують приблизно 9700 спортзалів по всій країні більш-менш регулярно, згідно зі статистикою Асоціації роботодавців німецьких фітнесклубів та оздоровчих закладів (DSSV). Для порівняння: з 23 мільйонів католиків Німеччини в середньому 2,1 мільйона людей відвідують католицькі богослужіння у ФРН, за даними  Єпископської конференції Німеччини. Для багатьох людей спортзали - це невід'ємна частина їхнього повсякденного життя. І вони платять за це: 42,60 євро - це середньомісячна вартість у 2019 році. Тож обсяги продажів у цій галузі складають 5,5 мільярда євро, плюс політична вага. DSSV лобіював фітнесіндустрію, яка сильно постраждала від обмежень соціальних контактів.

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І радість, і скепсис

"Це був важкий удар", - згадує Макс Вальтер - чоловік з коротким волоссям, міцною статурою та безліччю татуювань. Він керує тренажерним залом Fivestar у Бонні, яка входить до мережі з 13 спортклубів. "У неділю прийшло повідомлення, що ми з вівторка маємо закритися. Нам довелося звести до мінімуму наші витрати, це були важкі часи". Важко було не лише клієнтам, а й персоналу. 12 з 19 працівників фітнесстудії втратили роботу. Майже всі вони - студенти, які фінансують своє навчання, працюючи у "качалці". Після двомісячної перерви ця боннська фітнесстудія стала однією з перших у Німеччині, яка знову відкрилася. Це велике полегшення для Макса Вальтера, деякі клієнти якого відмовилися від членства у клубі поки він був закритий.

У часи пандемії вкрай важливо зберігати дистанцію

У часи пандемії вкрай важливо зберігати дистанцію

Відновлення роботи спортзалів тепер дозволено лише за жорстких умов. У фітнесстудіях мають дотримуватися дистанції, сім квадратних метрів на кожного клієнта - одне з головних правил. Довгих черг не було перед спортзалом у Бонні в перший день відкриття. Можливо, через те, що багато клієнтів все ще не поспішають до тренажерів. Згідно з недавнім опитуванням YouGov, 72 відсотки опитаних німців зазначили, що не повернуться до спортзалів одразу, коли вони відкриються. Опитування DW у Twitter має аналогічні результати.

От чому Макс Вальтер знає, що він має переконувати своїх клієнтів. "Ми просимо кожного члена клубу мити руки або дезінфікувати їх, коли вони заходять. А також дезінфікувати тренажери. Наші співробітники це теж роблять. У нас є вимога, що кожен тренажер має бути не менш, ніж за три метри від наступного", - пояснює він.

Це добре спрацювало в перший день, і клієнти серйозно ставляться до гігієнічних заходів. Приміром, Мелані Меґер. Дівчина приїхала на тренування з матір'ю у перший день відкриття, бо вона "дуже сумувала" за спортзалом. Вдома їй було складно налаштуватись на тренування, а атмосфера в тренажерному залі її дуже мотивує. За словами Мелані, вона трохи боїться заразитися. "Але я намагаюся дотримуватися всіх правил: я надягаю маску, де потрібно, дезінфікую руки та обладнання, яке використовую". Вона знає, що тренування з високою інтенсивністю тут заборонені, бо сильно пітнієш і занадто важко дихаєш.

Перевірка тренажерного залу в Німеччині на дотримання всіх необхідних умов

Перевірка тренажерного залу в Німеччині на дотримання всіх необхідних умов

Тренування лише за суворими правилами

Власники спортзалів знають, що лише з такими обмеженнями вони можуть продовжувати свою діяльність під час пандемії коронавірусу. Якщо органи охорони здоров'я оголосять про новий спалах COVID-19 у фітнесстудіях, спортивні вправи з послаблення карантину можуть швидко закінчитися знову.

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Спортивний лікар Вільгельм Блох в інтерв'ю DW дає чітко зрозуміти, що він працює у спортзалах лише "за суворими правилами, дезінфекцією тренажерів та з обмеженою кількістю відвідувачів, тож дистанція легко підтримується та добре функціонує вентиляція, щоб повітря довго не затримувалось у приміщенні".

Футболіст-аматор Ларс Гольдорф сприймає це як належне. Він уже звик до обмежень та гігієнічних правил у повсякденному житті. "Число інфікованих у Німеччині свідчить про те, що зараз ми можемо зробити цей крок", - говорить він. "Я дотримуюсь відповідної відстані до інших колег у спортзалі. Ризик тут не більший, ніж у супермаркеті".

  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    З поверненням!

    Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

  • Люди вийшли на прогулянку на пляж міста Порту в перший день послаблення карантинних обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення пляжного відпочинку

    Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Візит до перукарні: час настав

    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


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Докладно

12 мільйонів відвідувачів спортзалів у Німеччині знову можуть ходити до качалок

До спортзалу попри пандемію COVID-19?

Хоча суворі правила карантину досі діють у багатьох країнах, перші фітнесстудії знову відкрилися у Німеччині.  

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