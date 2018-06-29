До списку Світової спадщини ЮНЕСКО додали поселення вікінгів на півночі ФРН

Комітет світової спадщини ЮНЕСКО у суботу, 30 червня, поповнив список Світової культурної спадщини, додавши до нього торговий комплекс датських вікінгів Хедебю та систему датських укріплень Даневирке. Обидва об'єкти розташовані поряд, вони були побудовані в епоху вікінгів у 8-10 століттях. Нині вони розташовані на території німецької федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі країни, неподалік від кордону з Данією.
Обидва об'єкти є унікальними пам'ятками часів вікінгів та їхніх культурних традицій, йдеться в обґрунтуванні занесення Даневирке і Хедебю до списку, повідомляє агентство dpa.
Система датських укріплень Даневирке
Таким чином, кількість об'єктів Світової культурної спадщини, які розташовані на території ФРН, відтепер становить 43 - сорок об'єктів культурної спадщини та три унікальні природні комплекси.
Окрім Даневирке і Хедебю, у суботу до списку Світової культурної спадщини було додано ще п'ять об'єктів - в Індії, Ірані, Японії, Південній Кореї та Данії. Зокрема, до списку було занесено архітектурний ансамбль у стилі арт-деко та вікторіанської готики в індійському місті Мумбаї.
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Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО
Органи та органна музика у Німеччині
У Німеччині здавна плекають традиції органної музики. В країні близько 50 тисяч органів, 400 підприємств з їхнього виготовлення та десятки тисяч органістів. Такі німецькі композитори, як Йоганн Себастьян Бах, писали музичні твори саме для цього украй складного виду музичних інструментів. На фото - орган у Церкві святого Фоми, на якому грав сам Бах.
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Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО
Неаполітанське мистецтво випікання піци
Чим був би світ, у якому ми живемо, без піци? Піца - доступна за ціною поживна страва. І ніде вона так не смакує, як у Неаполі. Тут "піцаолі", тобто пекарі піци, передають із роду в рід таємниці випікання піци. Головною родзинкою, що вирізняє їхні вироби, є вигадливо сплетене тісто окрай коржів для піци, що збагачує саме тісто киснем.
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Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО
Козацькі пісні Дніпропетровщини
Трагедія війни та козацька романтика - головні теми цих народних пісень. ЮНЕСКО наголошує на необхідності терміново подумати про збереження цієї спадщини - лишилося три ансамблі, які виконують такі пісні: "Криниця", "Богуславочка" та "Першоцвіт". Козацькі пісні століттями передавалися від роду в рід, проте більшість нинішніх виконавців таких пісень - уже дуже поважного віку.
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Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО
Індійська йога
В Індії йога - одна з шести шкіл класичної індійської філософії. І має вона там найрізноманітніші напрямки. Іноді переважають медитація та духовна концентрація, а вже тоді положення тіла та дихальні вправи. Іноді в її основі лежить аскетизм. З 2016 року індійська йога належить до світової культурної спадщини.
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Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО
Перські новорічні традиції
До списку ЮНЕСКО увійшли й традиції святкування Нового року, поширені в таких країнах, як Іран, Афганістан та Індія. У такий спосіб визнано традиційні новорічні страви та ритуали у цих країнах. Оскільки новий рік відзначають там 20 або 21 березня, у Німеччині це свято більше відоме як свято весни.
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Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО
Бельгійські пивні традиції
Варіння та частування пивом - невід'ємна частина життя чималої кількості бельгійських громад, як у будні, так і на свята. У країні виробляється близько 1500 сортів пива за різними технологіями ферментації. Знання про пивоваріння передається далі - спільноти броварників проводять майстер-класи, в університетах є спеціальні курси пивоварінння.
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Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО
Пекінська опера - естетичний ідеал
Популярна у Китаї форма театру, Пекінська опера, поєднує спів та декламування з акторською грою та бойовим мистецтвом. При написанні лібретто суворо дотримуються особливих правил римування й форми. В текстах ідеться про політику, суспільство та історичні події. Усі рухи пишно вбраних акторів, у тому числі й рух їхніх очей, відповідають традиційній хореографії; декорації зведені до мінімуму.
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Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО
Додай гостренького з корейською кімчі
Кімчі - страва з квашеної (ферментованої) капусти чи інших овочів, яка в Кореї подається разом з більшістю наїдків. Кожна сім'я має власний рецепт цієї, як правило, вельми гострої страви, який передається з покоління в покоління. Під час врожаю корейці цілими громадами долучаються до заготівлі запасів кімчі на зиму. Цей процес називається "Кімдян" і має сприяти зміцненню соціальних зв'язків.
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Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО
Португальске фаду торкається струн душі
Багатонаціональна культурна спадщина Лісабона вилилась у пісенно-танцювальному жанрі "фаду", який з'явився в ХІХ сторіччі. Соліст чи солістка, найчастіше в супроводі унікальної португальської 12-струнної гітари, співає про нещасливу любов чи соціальну несправедливість. Раніше пісні фаду виконувалися переважно в Лісабоні та Коїмбрі, але мігранти рознесли їх по всьому світу.
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Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО
Капоейра - пробилася до списку у 2014-му
Афробразильська культурна традиція, яка віддає належне тим, хто зазнав утисків у Бразилії 18-го століття. Капоейра поєднує в собі традиції та бойове мистецтво. Виконавці вишикуються довкола двох учасників, які танцюють і б'ються водночас. Ті, що спостерігають за поєдинком, співають, плещуть у долоні чи б'ють у барабани під заданий майстром ритм.
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Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО
Карнавал "Шеменлауфен" в Австрії
Традиційна карнавальна хода "Шеменлауфен", яка відбувається в австрійському місті Імст, в списку ЮНЕСКО ще з 2012 року. Свято проходить кожні чотири роки в неділю перед Великим постом. Групи людей у масках та костюмах виконують особливий танок з низкою стрибків та поклонів. Музика виникає завдяки дзеленчанню дзвіночків на одязі.
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Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО
Мексика: злиття місцевих культур у маріачі
Неповторний звук народної музики маріачі - істотна частина мексиканської культури. Маріачі транслює культурні здобутки регіонів країни, як іспанською, так і різними індіанськими мовами, музики грають у стилях болерос, коррідос чи харамбес. Балади розповідають про битви та любовні походеньки, тоді як виконавці вбрані в традиційні костюми та типові капелюхи-сомбреро.
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Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО
Протидія злу на Святі човнів-драконів
Свята - часті фігуранти списку ЮНЕСКО, як-от китайське Свято човнів-драконів. Спортивне змагання із перегонами змієподібних човнів поєднується із пропам'ятною церемонією, а також частуваннями цунцзи - рисовими "варениками" з м'ясом, фініками чи бобами. Учасники омиваються в ароматизованій квітами воді та носять шовкове вбрання, щоб відігнати зло.
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Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО
"Гей, соколи" - дружба людей і птахів
Соколине полювання поширене в усьому світі. В кожній країні така традиція знайшла своє відображення в піснях, музиці, поезії чи танцях. 2012-го року ЮНЕСКО визнало соколине полювання нематеріальною культурною спадщиною в низці країн - в Австрії, Бельгії, Сирії, Катарі, Ірані, Об'єднаних Арабських Еміратах, а тепер і в Німеччині.
Автор: Стас Соколов, Валерій Сааков
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Будинок в стилі Баугауз, Дессау, Німеччина
Доросли до звання Світової спадщини ЮНЕСКО відомі будівлі в стилі Баугауз в Дессау та колишній комплекс будівель Федеральної школи німецьких профспілок у Бернау, зведений за другого керівника групи Баугауз Ганнеса Маєра. Раніше ж до списку ЮНЕСКО входили лише архітектурні ансамблі та пам'ятки, збудовані за першого керівника мистецької школи Вальтера Ґропіуса.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Школа в стилі Баугауз у Бернау, Німеччина
Колишня будівля Федеральної школи німецьких профспілок у Бернау була завершена у 1930 році за керівництва Маєра. Її досі вважають взірцем архітектурної споруди, яка гармонійно вписана у природний ландшафт довкола.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Печери та мистецтво льодовикового періоду, Німеччина
Археологічні дослідження виявили у Швабському Альбі перші сліди мистецтва та музики в історії людства. За це печери й отримали позицію у списку ЮНЕСКО та стали 42-м місцем Світової спадщини у Німеччині.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Асмера, прем'єра з Еритреї
Уперше до переліку ЮНЕСКО увійшли представники Еритреї та Анголи. Старе місто з останньої, Мбанза-Конго, назване прикладом перебудови після прибуття португальців у 17-му сторіччі. Столиця ж Еритреї Асмера, показана на фото, виділена за модерну архітектуру початку 20-го століття.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Венеційські оборонні споруди в Італії, Хорватії та Чорногорії
Фортифікаційні споруди у 15-17 сторіччях захищали численні поселення Венеційської Республіки. Серед них, зокрема, італійське укріплення Пальманова з типовим планом побудови (на світлині). Такі бастіони збереглися не лише в сучасній Італії, але й у Хорватії та Чорногорії.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Священний острів Окіносіма, Японія
Острів Окіносіма між 4-м та 9-м століттям слугував дороговказом на морському шляху між Японією та Кореєю. Родзинка острову - святилище на Окіносіми. Його збудували задля поклоніння богині морських туманів. На священному острові уже сотні років діють обмеження для відвідувачів.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Китайський острів Кулангсу
Звання Світової спадщини китайський острів Кулангсу заслужив завдяки своєму міжнародному характерові: численні колоніальні адміністрації не могли не залишити свій відбиток на місті-мільйоннику Сяминь на південному сході Китаю.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Тапутапуатеа, Франція
Священне місце Тапутапуатеа розташоване на атолі Раятеа Французької Полінезії, великого острівного регіону на півдні Тихого океану. Ці території людство заселило пізніше всього. Тут людські жертви приносили богові війни Оро.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Куято, Гренландія
Область Куято розкинулася між вічними льодами Гренландії, де попри субарктичний клімат люди століттями займалися сільським господарством. Мешканці Півночі, ескімоси, а також поселенці з Норвегії та Данії, залишили свої сліди на цих землях.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Плато Кукушилі, Китай
Один з найменш населених регіонів Китаю - найбільш високогірне у світі плато Кукушилі (Хох-Шил), розташоване на висоті 4800 метрів. Від 1995 року під охороною перебувають його нечисленні рослини та тварини, як-от тибетська антилопа. Окрім тибетського ландшафту до списку ЮНЕСКО увішли степи Даурії на кордоні східної Монголії і російського Сибіру, а також парк Лос-Алерсес в аргентинських Андах.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Старе місто в Ахмедабаді, Індія
Метрополія-мільйонник Ахмедабад - столиця індійського штату Гуджарат. Його історичний центр, старе місто, розташований за міським муром. 28 будівель там віднині під захистом ЮНЕСКО. До Світової спадщини увійшли також місто Єзд в Ірані та Хеврон у Палестині.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Культурний ландшафт ч'хомані, Південна Африка
Народність ч'хомані мешкає на півночі ПАР, у прикордонній області біля Намібії та Ботсвани. У національному парку Калахарі-Гемсбок залишилися сліди людських поселень, які датуються ще кам'яним віком.
Автор: Андреас Кірхгофф, Стас Соколов