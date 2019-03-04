До списку мільярдерів Forbes увійшли семеро українців

Американське видання Forbes у вівторок, 5 березня, оприлюднило рейтинг мільярдерів у 2019 році. До списку найбагатших людей світу увійшли семеро українців. Серед ним перше місце вже традиційно посів власник фінансово-промислової групи СКМ Рінат Ахметов, статки якого оцінили в шість мільярдів доларів США (272-е місце у світовому рейтингу).

На другій позиції - власник гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго (1,5 мільярда доларів), а третю розділили між собою голова правління ПАТ "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк та засновник інвестиційно-консалтингової групи EastOne Віктор Пінчук, чиї статки становлять по 1,4 мільярда доларів.

До списку Forbes з українців увійшли ще екс-співвласники "Приватбанку" Геннадій Боголюбов (1,2 мільярда доларів) та Ігор Коломойський (1,1 мільярда доларів), а також співвласник Smart Holding Вадим Новинський (один мільярд доларів).

У світовому рейтингу Forbes перше місце посів засновник онлайн-магазину Amazon Джефф Безос з родиною (131 мільярд доларів). На другій позиції - один із засновників Microsoft Білл Гейтс (96,5 мільярда доларів), а на третій - голова компанії Berkshire Hathaway Воррен Баффет (82,5 мільярда доларів).

Серед німців найбагатшими є діти співзасновника мережі супермаркетів Aldi Карла Альбрехта - Беате Гайстер (Beate Heister) та Карл Альбрехт-молодший (Karl Albrecht Jr.). Їхні статки оцінили в 36,1 мільярда доларів. На другій позиції - власник мережі супермаркетів Lidl Дітер Шварц (Dieter Schwarz) - 22,6 мільярда доларів, а на третій - акціонерка автомобільного концерну BMW Сюзанне Клаттен (Susanne Klatten) - 21 мільярд доларів.

За підрахунками Forbes, загалом у світі зараз налічується 2153 мільярдери, що на 55 менше, ніж рік тому. При цьому за рік відносно збідніли 994 багатії. Загальні статки усіх мільярдерів оцінили у 8,7 трильйона доларів, що на 400 мільярдів доларів менше, ніж роком раніше.