 До списку мільярдерів Forbes увійшли семеро українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

До списку мільярдерів Forbes увійшли семеро українців

Найбагатшим українським мільярдером традиційно став Рінат Ахметов. Загалом статки багатіїв у світі за минуий рік скоротилися, підрахувало видання Forbes.

Найбагатшим українцем є Рінат Ахметов

Найбагатшим українцем є Рінат Ахметов

Американське видання Forbes у вівторок, 5 березня, оприлюднило рейтинг мільярдерів у 2019 році. До списку найбагатших людей світу увійшли семеро українців. Серед ним перше місце вже традиційно посів власник фінансово-промислової групи СКМ Рінат Ахметов, статки якого оцінили в шість мільярдів доларів США (272-е місце у світовому рейтингу).

На другій позиції - власник гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго (1,5 мільярда доларів), а третю розділили між собою голова правління ПАТ "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк та засновник інвестиційно-консалтингової групи EastOne Віктор Пінчук, чиї статки становлять по 1,4 мільярда доларів.

До списку Forbes з українців увійшли ще екс-співвласники "Приватбанку" Геннадій Боголюбов (1,2 мільярда доларів) та Ігор Коломойський (1,1 мільярда доларів), а також співвласник Smart Holding Вадим Новинський (один мільярд доларів).

У світовому рейтингу Forbes перше місце посів засновник онлайн-магазину Amazon Джефф Безос з родиною (131 мільярд доларів). На другій позиції - один із засновників Microsoft Білл Гейтс (96,5 мільярда доларів), а на третій - голова компанії Berkshire Hathaway Воррен Баффет (82,5 мільярда доларів).

DW.COM

Кіпрський суд розморозив низку активів групи "СКМ" Ріната Ахметова, які було заблоковано у грудні 2017 року через суперечку щодо боргів за "Укртелеком". Активи СКМ у Нідерландах залишаються замороженими. (06.06.2018)

У рейтинг найбагатших людей світу від журналу Forbes увійшли шість українців. На першому місці серед них - власник СКМ Рінат Ахметов. (21.03.2017)

Серед німців найбагатшими є діти співзасновника мережі супермаркетів Aldi Карла Альбрехта - Беате Гайстер (Beate Heister) та Карл Альбрехт-молодший (Karl Albrecht Jr.). Їхні статки оцінили в 36,1 мільярда доларів. На другій позиції - власник мережі супермаркетів Lidl Дітер Шварц (Dieter Schwarz) - 22,6 мільярда доларів, а на третій - акціонерка автомобільного концерну BMW Сюзанне Клаттен (Susanne Klatten) - 21 мільярд доларів.

За підрахунками Forbes, загалом у світі зараз налічується 2153 мільярдери, що на 55 менше, ніж рік тому. При цьому за рік відносно збідніли 994 багатії. Загальні статки усіх мільярдерів оцінили у 8,7 трильйона доларів, що на 400 мільярдів доларів менше, ніж роком раніше.

Дивитись відео 01:38

Топ-5 українських політиків-багатіїв (04.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Топ-5 українських політиків-багатіїв (04.04.2018)  

Також за темою

Rinat Achmetow Archiv 2007

Шість українців увійшли в список мільярдерів Forbes 21.03.2017

У рейтинг найбагатших людей світу від журналу Forbes увійшли шість українців. На першому місці серед них - власник СКМ Рінат Ахметов.

Реклама

Докладно

Віктор Янукович у робочому кабінеті у Межигір'ї (архівне фото)

Гроші клану Януковича: не в ЄС, а в Швейцарії

Санкційний список ЄС проти оточення Віктора Януковича скоротився вже на третину через повільне розслідування в Україні. 

Юрій Вітренко

"Нафтогаз" подасть скаргу до Єврокомісії на дії "Газпрому"

"Нафтогаз" вважає, що "Газпром" перешкоджає конкуренції на газовому ринку ЄС. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  