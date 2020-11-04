До Сенату штату Делавер обрали трансгендерну жінку

У США до сенату штату на виборах у вівторок, 3 листопада, вперше обрали трансгендерну жінку. Нею стала представниця Демократичної партії Сара Макбрайд, котра пройшла до Сенату Делаверу, перемігши республіканця Сітва Вашінгтона.

30-річна Макбрайд захищала права ЛГБТ-спільноти, проходила практику в адміністрації експрезидента США Барака Обами. Перемогу вона здобула в окрузі, який традиційно симпатизує демократам.

Тим часом у Вермонті 26-річна Тейлор Смолл стала першою трансгендерною депутаткою нижньої палати законодавчого органу штату. "П'ятий законодавець-трансгендер у країні!", - написала вона в Twitter. Першою ж відкритою депутаткою-трансгендером у США 2017 року стала Даніка Роем, яку обрали до нижньої палати закнодавчого органу штату Вірджинія.

Нагадаємо, що на загальних виборах у США 3 листопада обирали президента і віцепрезидента країни, 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату американського Конгресу і 13 губернаторів штатів і територій. За пост глави держави борються чинний президент, республіканець Дональд Трамп і колишній віцепрезидент, кандидат від Демократичної партії США Джозеф Байден. Підрахунок голосів триває.