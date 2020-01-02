До ПЦУ приєдналися 600 парафій Московського патріархату - Епіфаній

З моменту заснування Православної церкви України (ПЦУ) до неї приєдналися близько 600 парафій Московського патріархату. Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю Радіо "Свобода" у суботу, 4 січня.

"Ми рухаємося в напрямку утвердження ПЦУ. Упродовж цього часу ми зміцнішали, до нас приєдналися з боку Московського патріархату близько 600 парафій. І я вірю, що в майбутньому також буде ще одна хвиля таких масових переходів", - сказав він, додавши, що ПЦУ не хоче "створювати всередині країни релігійний фронт, нам не потрібні протистояння".

Митрополит зазначив, що минулого року Елладська православна церква і Олександрійський патріархат визнали ПЦУ. "У нас є визнання з боку Елладської православної церкви, маємо визнання з боку Олександрійського патріархату, який є другим за честю після Вселенського патріарха в диптиху. Ці церкви відіграють важливу роль у православному світі", - зазначив предстоятель. За його очікуваннями, в цьому році буде визнання також з боку кількох інших помісних православних церков.

Нагадаємо, що об'єднавчий собор українських православних конфесій у Києві за сприяння Вселенського патріархату 15 грудня 2018 року ухвалив рішення створити автокефальну помісну Православну церкву України. ПЦУ об'єднала УПЦ КП і УАПЦ. До новоствореної церкви також приєдналося кілька ієрархів УПЦ МП. 6 січня 2019 року православна церква України отримала томос про автокефалію від Константинопольського патріархату.