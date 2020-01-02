 До ПЦУ приєдналися 600 парафій Московського патріархату - Епіфаній | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2020

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Новини

До ПЦУ приєдналися 600 парафій Московського патріархату - Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній очікує, що надалі відбудеться ще одна хвиля приєднань парафій до ПЦУ. При цьому церква не хоче "створювати всередині країни релігійний фронт".

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній

З моменту заснування Православної церкви України (ПЦУ) до неї приєдналися близько 600 парафій Московського патріархату. Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю Радіо "Свобода" у суботу, 4 січня.

"Ми рухаємося в напрямку утвердження ПЦУ. Упродовж цього часу ми зміцнішали, до нас приєдналися з боку Московського патріархату близько 600 парафій. І я вірю, що в майбутньому також буде ще одна хвиля таких масових переходів", - сказав він, додавши, що ПЦУ не хоче "створювати всередині країни релігійний фронт, нам не потрібні протистояння".

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Митрополит зазначив, що минулого року Елладська православна церква і Олександрійський патріархат визнали ПЦУ. "У нас є визнання з боку Елладської православної церкви, маємо визнання з боку Олександрійського патріархату, який є другим за честю після Вселенського патріарха в диптиху. Ці церкви відіграють важливу роль у православному світі", - зазначив предстоятель. За його очікуваннями, в цьому році буде визнання також з боку кількох інших помісних православних церков.

Нагадаємо, що об'єднавчий собор українських православних конфесій у Києві за сприяння Вселенського патріархату 15 грудня 2018 року ухвалив рішення створити автокефальну помісну Православну церкву України. ПЦУ об'єднала УПЦ КП і УАПЦ. До новоствореної церкви також приєдналося кілька ієрархів УПЦ МП. 6 січня 2019 року православна церква України отримала томос про автокефалію від Константинопольського патріархату.

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