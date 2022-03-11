До Німеччини прибули вже майже 123 тисячі біженців з України

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій від 00:00 до 14:00 12 березня читатайте тут.

DW стежить за подіями суботи, 12 березня (час київський)

++15:15++

Від початку вторгнення російських військ в Україну, з 24 лютого, до Німеччини прибуло 122 837 українських біженців. Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Німеччини. Загалом, за даними ООН, рятуючись від війни, Україну вже залишили понад 2,5 мільйона людей.

++14:58++

В Маріуполі російські військові обстріляли мечеть Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан), заявило МЗС України. За цими даними, у цій будівлі від обстрілів переховуються понад 80 людей - дорослих і дітей, зокрема, громадяни Туреччини.

++14:35++

Президент Франції Емануель Макрон проводить телефонні переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) і президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє агентство Reuters. Ідеться про війну Росії проти України.

++14:25++

У Тростянці змінили місце посадки в автобуси для евакуйованих через обстріл російських військ у місті, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. "Тростянець. У місті стріляють російські ворожі війська. Місце посадки змінено. Це третя школа", - написав він у своєму телеграм-каналі. При цьому Живицький зазначив, що евакуаційні автобуси чекатимуть на виїзд о 15:00.



++14: 00+++

Кабінет міністрів України узгодив повне скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне, бензин та дизель. Про це у денному відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Рішення уряду ще мають ухвалити в Верховній раді.

"Це робиться не тільки в контексті посівної кампанії, яку потрібно розпочинати як завжди. Але із розрахунку на потреби усіх громадян. Щоб не було дефіциту пального в країні. Щоб ціни були стабільними", - заявив президент України.

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