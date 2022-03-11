 До Німеччини прибули вже майже 123 тисячі біженців з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2022

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Новини

До Німеччини прибули вже майже 123 тисячі біженців з України

Росія 17-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 12 березня.

Біженців з України зустрічають на вокзалі у Берліні, 7 березня

Біженців з України зустрічають на вокзалі у Берліні, 7 березня

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

 Хроніку подій від 00:00 до 14:00 12 березня читатайте тут. 

DW стежить за подіями суботи, 12 березня (час київський)

 

++15:15++

Від початку вторгнення російських військ в Україну, з 24 лютого, до Німеччини прибуло 122 837 українських біженців. Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Німеччини. Загалом, за даними ООН, рятуючись від війни, Україну вже залишили понад 2,5 мільйона людей. 

++14:58++

В Маріуполі російські військові обстріляли мечеть Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан), заявило МЗС України. За цими даними, у цій будівлі від обстрілів переховуються понад 80 людей - дорослих і дітей, зокрема, громадяни Туреччини.

 

++14:35++

Президент Франції Емануель Макрон проводить телефонні переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) і президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє агентство Reuters. Ідеться про війну Росії проти України. 

 

++14:25++

У Тростянці змінили місце посадки  в автобуси для евакуйованих через обстріл російських військ у місті, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. "Тростянець. У місті стріляють російські ворожі війська. Місце посадки змінено. Це третя школа", - написав він у своєму телеграм-каналі. При цьому Живицький зазначив, що евакуаційні автобуси чекатимуть на виїзд о 15:00.
 

++14: 00+++

Кабінет міністрів України узгодив повне скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне, бензин та дизель. Про це у денному відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Рішення уряду ще мають ухвалити в Верховній раді.
"Це робиться не тільки в контексті посівної кампанії, яку потрібно розпочинати як завжди. Але із розрахунку на потреби усіх громадян. Щоб не було дефіциту пального в країні. Щоб ціни були стабільними", - заявив президент України.

Читайте також: Війна РФ проти України: як у Києві рятують життя своїх поранених захисників

  • Бейрут, 9 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Розпочався третій тиждень війни. Харків, Ірпінь, Буча опинилися на шляху виконання наказу, що його віддав Путін, і зазнали жорстоких бомбардувань та обстрілів. 9 березня у Маріуполі бомба влучила у міський пологовий будинок. Страшні побоювання стають реальністю. Цей знімок зроблено у Бейруті біля посольства РФ у Лівані.

  • Маріуполь, 9 березня

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    Повідомлення про бомбардування пологового будинку викликали шок у всьому світі. "Те, що Росія робить у Маріуполі, навіть не геноцид", - заявив DW радник мера міста Петро Андрющенко. "Людство ще не винайшло визначення для звірств, які коїть Росія у Маріуполі. Якщо це не зупинити, це пошириться далі".

  • Маріуполь, 9 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

    За інформацією української влади, в результаті повітряної атаки постраждали 17 людей. Даних про загиблих спочатку не було. Вранці 10 березня в Маріуполі повідомили, що внаслідок обстрілу пологового будинку загинули троє людей, зокрема одна дитина.

  • Маріуполь

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Евакуація зі зруйнованого пологового будинку у Маріуполі. Місто оточене, відрізане від допомоги, води та світла немає. До початку війни в Маріуполі мешкало близько 430 тисяч людей.

  • Маріуполь

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Останній на сьогодні кадр із Маріуполя. За даними ООН на 8 березня, за час воєнних дій в Україні зареєстровано 1424 постраждалих мирних жителів, серед них - 516 загиблих, у тому числі 37 дітей. 908 людей отримали поранення. Реальна ситуація, ймовірно, гірша, оскільки отримання та збирання такої інформації під час бойових дій ускладнене.

  • Київ, 10 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

    "Авіабомба на пологовий будинок - це остаточний доказ, доказ того, що відбувається геноцид українців, - заявив президент Зеленський. "Дитяча лікарня, пологовий будинок. Чим вони загрожували Російській Федерації? Що це за країна така <...>, яка боїться лікарень, боїться пологових будинків та знищує їх? Там що були маленькі бандерівці? <...> Що це було, денацифікація лікарні?"

  • Польща, 9 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Біженці з Запоріжжя на кордоні з Польщею. Мирні жителі залишають свої будинки, прямують у безпечніші регіони України. Багато хто потім - до Європи або через держави ЄС їдуть до родичів в інших країнах світу. Європейські уряди координують зусилля, щоб гідно прийняти та розмістити всіх, хто потребує допомоги.

  • Львів

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Серед біженців - за різними оцінками, вже один мільйон дітей. Ці діти поки що перебувають у Львові. Місто переповнене та готується до оборони - разом з Одесою та іншими українськими містами.

  • Київ, 9 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Російська армія продовжує спроби оточити Київ. У місті готові відбивати агресію силами військових та учасників сил територіальної оборони - "всім світом". Для українців захист батьківщини вже перетворився на Вітчизняну війну. 10 березня мер міста Віталій Кличко повідомив, що зі столиці України виїхав кожен другий житель. У Києві зараз перебувають близько двох мільйонів людей.

  • Угорщина

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Цю світлину літньої жінки з України зробили в центрі прийому біженців в угорському селі Барабас.

  • Аугсбург

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Мати і немовля, яке народилось чотири тижні тому. Біженці з України в центрі реєстрації та тимчасового розміщення у баварському місті Аугсбург. Звідси людей розподіляють далі - по гуртожитках або знаходять їм інше житло.

  • Берлін

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Трохи солодощів після тяжкого, дуже тяжкого шляху - на вокзалі в Берліні. Багато жителів Німеччини безкоштовно пропонують біженцям кімнати у своїх будинках та квартирах. У німецьких ЗМІ навіть публікують рекомендації, як правильно все зробити – наприклад поінформувати орендодавців.

  • Франкфурт-на-Майні, 9 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

    У світі тривають масові акції протесту проти війни. Цю багатотисячну демонстрацію організували та провели школярі у німецькому місті Франкфурт-на-Майні.

  • Франкфурт-на-Майні

    Війна в Україні - 10.03.2022

    У небі над Франкфуртом-на-Майні під час цієї акції можна було побачити ось такий напис німецькою мовою: "Frieden" - "Мир", створений спортивними літаками.

  • Лондон

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Спадкоємець британського престолу принц Чарльз вже у перші дні війни відвідав українську церкву та громаду у Лондоні. Нині він зустрівся з біженцями - в англіканському храмі Holy Trinity Brompton, парафіяни якого надають допомогу людям з України. Раніше королева Великобританії Єлизавета II зробила щедру пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій на підтримку українців.

  • Берлін

    Війна в Україні - 10.03.2022

    У Берліні люди несуть квіти до посольства України. Є там і така гірлянда, яку зробили діти. У багатьох містах у Німеччині, наприклад, у Кельні, заклики до миру та намальовані учнями українські прапори можна побачити на вікнах шкіл чи просто дитячих кімнат у вікнах житлових будинків.

  • Будапешт

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Завершимо сьогодні в Будапешті - у надії та молитві, що завтра нам не доведеться публікувати фото і дивитися на ще один зруйнований будинок, ще лікарню, школу… в охопленій війною країні.

    Автор: Микола Пермяков


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