 До Німеччини повернулися 350 ісламістів із Сирії та Іраку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2020

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Новини

До Німеччини повернулися 350 ісламістів із Сирії та Іраку

Із Сирії та Іраку до ФРН повернулися близько 350 ісламістів. Багато хто з них становить серйозну небезпеку, заявив представник міністерства внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія.

Prozess gegen IS-Rückkehrer (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

За даними Федерального відомства у кримінальних справах (BKA), до Німеччини із Сирії та Іраку повернулися близько 350 німецьких ісламістів. "Є дані щодо більш ніж 100 репатріантів, згідно з якими вони брали активну участь в боях у Сирії або Іраку або проходили відповідну підготовку", - заявила представниця відомства в інтерв'ю дюссельдорфській газеті Rheinische Post, опублікованому в суботу, 15 серпня.

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Крім того, за даними BKA, велика кількість ісламістів з ФРН загинули в ході військових дій. "Є свідчення, що вказують на те, що в Сирії та Іраку загинули понад 260 осіб, з них понад 80 були оцінені як такі, що становлять небезпеку", - зазначила далі співрозмовниця видання.

У ФРН можуть повернутися ще 110 ісламістів

Тим часом, за інформацією представника МВС землі Північний Рейн-Вестфалія, багато ісламістів, які повернулися до Німеччини, становлять серйозну небезпеку. Ці люди навчені поводженню зі зброєю і мають досвід участі в бойових діях, зазначив він в інтерв'ю Rheinische Post. Крім того, вони взяли на озброєння ідеологію готових до насильства ісламістів і глибоко зневажають західний спосіб життя, додав представник земельного МВС.

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За даними Федерального відомства з охорони конституції, до Німеччини можуть повернутися ще 110 осіб, що перебувають у контрольованих терористичним угрупуванням "Ісламська держава" (ІД) районах і мають стосунок до федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. 

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