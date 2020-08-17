До Німеччини вперше в історії прилетіли ізраїльські винищувачі

У Німеччині в понеділок, 17 серпня, вперше приземлилися винищувачі ізраїльських військово-повітряних сил. Це сталося напередодні символічного меморіального заходу і спільних військових навчань між двома країнами, повідомляє агенція новин dpa.

"Шість літаків F-16 беруть участь у навчаннях BlueWings2020 і MAGDAYs протягом наступних двох тижнів", - йдеться в повідомленні військово-повітряних сил ФРН у Twitter.

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Планується, що спільна німецько-ізраїльська група літаків пролетить у вівторок, 18 серпня, над авіабазою Фюрстенфельдбрюк, де в 1972 році під час проведення Олімпійських Ігор в Мюнхені терористи з палестинського угруповання "Чорний вересень" вбили 9 з 11 ізраїльських спортсменів. На зворотньому шляху авіагрупа пролетить неподалік залишків концтабору Дахау часів Другої світової війни.

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Після цього німецько-ізраїльська делегація покладе вінок до Меморіалу концтабору і вшанує пам'ять жертв Голокосту і тиранії націонал-соціалізму.