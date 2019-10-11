 До Конституційного Суду України обрали двох суддів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2019

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Новини

До Конституційного Суду України обрали двох суддів

На позачерговому з'їзді суддів України обрано двох членів Конституційного Суду - Галину Юровську та Петра Філюка.

Конституційний Суд України

Конституційний Суд України

Учасники XVII позачергового з'їзду суддів України 29 жовтня та 30 жовтня обрали двох суддів Конституційного Суду України, повідомляє пресслужба Ради суддів України. Новообраними суддями Конституційного Суду України стали Галина Юровська та Петро Філюк.

Галина Юровська - суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставці.

Петро Філюк - голова Волинського апеляційного суду. 

У свою чергу, у Центрі протидії корупції (ЦПК) нагадали, що раніше Філюк безкоштовно отримав шість ділянок загальною площею 2,5 гектара під Луцьком. "За його словами, дані ділянки були сміттєзвалищем, а він привів їх до ладу", - зазначили у ЦПК. Натомість до Галини Юровської у ЦПК "немає особливих зауважень".

Нагадаємо, 17 вересня обрано нового голову КСУ. Ним став Олександр Тупицький. Заступником голови КСУ обрали Сергія Головатого. У травні Конституційний суд України звільнив свого попереднього голову Станіслава Шевчука. Суд поновив його на посаді, нині Шевчук здійснює процедуру поновлення у КСУ.

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