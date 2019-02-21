До Конгресу США внесли резолюцію про санкції за вбивство Нємцова

Голова комітету з міжнародних справ Палати представників США демократ Еліот Енгель і сенатор-республіканець Майкл Мак-Кол внесли на розгляд Конгресу резолюцію із закликом до адміністрації президента США розслідувати обставини вбивства Бориса Нємцова і накласти санкції на причетних до цього злочину. Про це в четвер, 28 лютого, повідомляється на сайті комітету.

Документ подано з нагоди четвертих роковин смерті російського політика. Конгресмени також засудили президента Росії Володимира Путіна за приховування подробиць злочину. Тож законодавці виступають за проведення міжнародного розслідування.

Сенатори вимагають розслідування вбивства Нємцова

"Ми й надалі домагатимемося належного розслідування вбивства і будемо спонукати адміністрацію Трампа до запровадження суворіших санкцій щодо винних", - вказав Енгель.

Парламентські резолюції не мають рекомендаційний характер. Раніше до Конгресу США було внесено законопроект про нові санкції проти Росії. Один з пунктів цього документа зобов'язує Білий дім підготувати доповідь про вбивство Нємцова.

Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві. Виконавці злочину засуджені судом до тривалих термінів тюремного ув'язнення, але замовників вбивства не знайдено.