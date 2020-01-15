До Києва прибув борт з тілами загиблих в Ірані українців

До міжнародного аеропорту "Бориспіль" вранці у неділю, 19 січня, прибув літак з тілами українців, загиблих внаслідок катастрофи збитого в Тегерані літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Літак зустріли президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та інші політики. Пізніше в аеропорту має відбутися церемонія прощання з загиблими, повідомив Офіс президента України.

Прощання з українцями, загиблими в авіакатастрофі у Тегерані

Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту. Усі 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них дев'ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, а також громадяни Афганістану, ФРН і Великобританії.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше того дня командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде заявив, що його підрозділ бере на себе всю відповідальність за трагедію. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані. В країні вже затримали кілька осіб, які можуть бути причетні до цієї трагедії.

18 січня іранська влада підтвердила, що передасть Україні бортові самописці збитого літака. Також вміст чорних скриньок мають вивчити експерти з Франції, Канади та США

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