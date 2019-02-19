До Кабула прибув літак з 38 депортованими з ФРН афганцями

До столиці Афганстану Кабула у вівторок, 19 лютого, прибув літак з 38 депортованими з Німеччини афганцями, повідомляє агентство dpa. Це була вже 21-а така збірна група депортованих, відколи в грудні 2016 року ФРН почала літаками висилати афганських шукачів притулку, чиї заявки не були задоволені.

Внаслідок попередніх 20 депортацій до Афганістану було вислано 474 особи. У липні 2018 року один з депортованих після прибуття до Кабула вкоротив собі віку.

У Німеччині питання депортацій до Афганістану викликає суперечки, оскільки ситуація в цій країні залишається напруженою. Бойовики руху "Талібан" практично щодня атакують бази та блокпости афганських військових. У Кабулі протягом 2018 року відбулося 22 великі терористичні напади, внаслідок яких загинули понад 550 осіб.

Утім, представники США та "Талібану" періодично проводять перемовини, метою яких є підготовка до внутрішньоафганських переговорів щодо політичного вирішення конфлікту. Наступний раунд таких переговорів заплановано на 25 лютого.