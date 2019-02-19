 До Кабула прибув літак з 38 депортованими з ФРН афганцями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2019

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Новини

До Кабула прибув літак з 38 депортованими з ФРН афганцями

З Німеччини до Кабула прибув літак з 38 депортованими афганцями. Це вже 21-а така група з початку депортацій у грудні 2016 року.

Депортовані афганці в аеропорту Франкфурта-на-Майні

Депортовані афганці в аеропорту Франкфурта-на-Майні

До столиці Афганстану Кабула у вівторок, 19 лютого, прибув літак з 38 депортованими з Німеччини афганцями, повідомляє агентство dpa. Це була вже 21-а така збірна група депортованих, відколи в грудні 2016 року ФРН почала літаками висилати афганських шукачів притулку, чиї заявки не були задоволені.

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Гелікоптер з Патріком Шанаханом, який виконує обов'язки міністра оборони США, сів в аеропорту столиці Афганістану Кабулі. Шанахан обговорить з керівництвом країни безпекові питання. (11.02.2019)

Літак з депортованими афганцями приземлився в аеропорту Кабула вранці у середу. З 2016 року з Німеччини до Афганістану вислано 350 осіб. (15.08.2018)

Внаслідок попередніх 20 депортацій до Афганістану було вислано 474 особи. У липні 2018 року один з депортованих після прибуття до Кабула вкоротив собі віку.

У Німеччині питання депортацій до Афганістану викликає суперечки, оскільки ситуація в цій країні залишається напруженою. Бойовики руху "Талібан" практично щодня атакують бази та блокпости афганських військових. У Кабулі протягом 2018 року відбулося 22 великі терористичні напади, внаслідок яких загинули понад 550 осіб.

Утім, представники США та "Талібану" періодично проводять перемовини, метою яких є підготовка до внутрішньоафганських переговорів щодо політичного вирішення конфлікту. Наступний раунд таких переговорів заплановано на 25 лютого.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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