До гасіння пожеж в Амазонії залучено авіацію

Бразильські військові літаки намагаються загасити лісову пожежу у штаті Рондонія, значна частина території якого вкрита вологим тропічним лісом, повідомляє агенція Reuters з посиланням на оприлюднене урядом країни відео у неділю, 25 серпня.

Наразі президент країни Жаір Болсонару має дозвіл на проведення військових операцій для боротьби з пожежами в Амазонії у семи штатах. Органи місцевого самоврядування самі висловили прохання про допомогу у боротьбі з негодою, заявила речниця президента Бразилії. Останнім штатом, який попросив про допомогу, став Амазонас.

Також глава Бразилії повідомив у соцмережі Twitter, що мав телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Під час неї голова ізраїльського уряду запропонував Болсонару надати літак для допомоги з гасінням пожеж, на що президент Бразилії дав свою згоду.

До цього Болсонару вже видав указ, яким санкціонував використання військ для запобігання та покарання "екологічних злочинів" та боротьби з пожежею. Як пояснили Reuters в Міністерстві оборони, у всіх семи штатах, які звернулися за допомогою, військові планують операції з підтримки існуючих ініціатив пожежної боротьби. Жодних інших деталей бразильські урядовці не повідомляють.

Станом на 24 серпня, на території Бразилії було зафіксовано майже 80 тисяч випадків пожеж. Це найбільша кількість, починаючи з 2013 року, зазначається в дослідженні бразильського інституту космічних досліджень INPE.

Німеччина, Франція, Великобританія і США запропонували Бразилії допомогу

Представники Німеччини, Франції, Великобританії і США запропонували допомогу у гасінні лісових пожеж. Також було заявлено, що лідери країн Великої сімки (G7) обговорили цю тему на саміті у французькому Біаріцці. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що проблему лісових пожеж в Амазонії необхідно вирішувати "у діалозі та у співпраці з Бразилією", а міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) запропонував допомогу ФРН.

Раніше президент Бразилії Жаір Болсонару звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона в "колоніальному мисленні" у відповідь на його пропозицію винести питання масштабних лісових пожеж у Амазонії в Бразилії та сусідніх південноамериканських країнах на обговорення під час зустрічі лідерів G7.

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