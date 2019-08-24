 До гасіння пожеж в Амазонії залучено авіацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2019

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Новини

До гасіння пожеж в Амазонії залучено авіацію

В уряді Бразилії повідомили, що відправили літаки для допомоги військовим, яких до цього залучили до гасіння пожеж в лісах Амазонії.

Уряд Бразилії відправив літаки для допомоги військовим у гасінні пожеж в лісах Амазонії

Уряд Бразилії відправив літаки для допомоги військовим у гасінні пожеж в лісах Амазонії

Бразильські військові літаки намагаються загасити лісову пожежу у штаті Рондонія, значна частина території якого вкрита вологим тропічним лісом, повідомляє агенція Reuters з посиланням на оприлюднене урядом країни відео у неділю, 25 серпня.

Наразі президент країни Жаір Болсонару має дозвіл на проведення військових операцій для боротьби з пожежами в Амазонії у семи штатах. Органи місцевого самоврядування самі висловили прохання про допомогу у боротьбі з негодою, заявила речниця президента Бразилії. Останнім штатом, який попросив про допомогу, став Амазонас.

Також глава Бразилії повідомив у соцмережі Twitter, що мав телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Під час неї голова ізраїльського уряду запропонував Болсонару надати літак для допомоги з гасінням пожеж, на що президент Бразилії дав свою згоду.

До цього Болсонару вже видав указ, яким санкціонував використання військ для запобігання та покарання "екологічних злочинів" та боротьби з пожежею. Як пояснили Reuters в Міністерстві оборони, у всіх семи штатах, які звернулися за допомогою, військові планують операції з підтримки існуючих ініціатив пожежної боротьби. Жодних інших деталей бразильські урядовці не повідомляють.

Станом на 24 серпня, на території Бразилії було зафіксовано майже 80 тисяч випадків пожеж. Це найбільша кількість, починаючи з 2013 року, зазначається в дослідженні бразильського інституту космічних досліджень INPE.

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Пропозиція президента Франції винести питання лісових пожеж у Бразилії на обговорення під час зустрічі лідерів G7 викликала критику Жаіра Болсонару, який закинув Еммануелю Макрону колоніальне мислення. (23.08.2019)

У бразильській Амазонії не вщухають лісові пожежі. Жаір Болсонару вважає, що винні в цьому екологічні організації. Вони ж закидають відповідальність уряду. (22.08.2019)

Німеччина, Франція, Великобританія і США запропонували Бразилії допомогу

Представники Німеччини, Франції, Великобританії і США запропонували допомогу у гасінні лісових пожеж. Також було заявлено, що лідери країн Великої сімки (G7) обговорили цю тему на саміті у французькому Біаріцці. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що проблему лісових пожеж в Амазонії необхідно вирішувати "у діалозі та у співпраці з Бразилією", а міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) запропонував допомогу ФРН.

Раніше президент Бразилії Жаір Болсонару звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона в "колоніальному мисленні" у відповідь на його пропозицію  винести питання масштабних лісових пожеж у Амазонії в Бразилії та сусідніх південноамериканських країнах на обговорення під час зустрічі лідерів G7. 

Дивитись відео 01:14

Нищівні пожежі в Сибіру: катастрофічні наслідки для цілої планети (01.08.2019)

  • Вогонь вийшов з-під контролю

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Вогонь вийшов з-під контролю

    На острові Евбея фронт полум'я простягнувся на 11 кілометрів. Полум'я швидко пожирає густий сосновий ліс, як у Макрімаллі (на фото). За даними пожежних служб, поруч ще чимало менших вогнищ. Вітром їдкий дим несе за десятки кілометрів. Його відчутно навіть в Афінах, за 90 кілометрів. Місцеві розповідають, що у деяких районах попіл падав, мов сніжинки.

  • Зусилля пожежних служб

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Зусилля вогнеборців

    Понад 200 вогнеборців, 75 машин, 5 гелікоптерів, 6 літаків та численні добровольці спільними зусиллями намагаються приборкати полум'я на острові Евбея. Один з пожежників розповів місцевому радіо, що вогонь сягає 20-30 метрів заввишки.

  • Пожежні роботи у районі Макрімалліс

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Заклик до ЄС

    На цьому фото видно гелікоптерні пожежні роботи у районі Макрімалліс. Боротися зі стихією з повітря у цьому випадку не так вже й ефективно, адже використання літальних апаратів обмежено через густий дим. Власної техніки Греції бракує. В Афінах уже звернулися до Євросоюзу із закликом допомогти.

  • Масова евакуація

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Масова евакуація

    На цьому фото видно евакуацію мешканця грецького села у районі Агріліца. На цей час на острові Евбея уже евакуювали три селища та монастир. На щастя, досі обійшлося без людських жертв та поранених. Рятувальні служби готові в разі потреби розширити географію евакуації.

  • Небо палає

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Небо палає

    На цьому фото видно, як фермери у містечку Псахна на острові Евбея рятують пасіку на тлі палаючого неба. Після затяжної посухи, у Греції вже кілька днів не вщухають лісові пожежі. Нові вогнища виявляють щодня. Під загрозою опинилися і популярний серед туристів острів Тасос, район Фів біля Афін, а також західна частина країни. На Кіпрі та у Болгарії зараз теж вирують лісові пожежі.

  • Випалено, сплюндровано

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Випалено, сплюндровано

    Вогонь нищить усе, що зустрічається на його шляху. У Макрімаллі ці два автомобілі стали швидкою здобиччю грізного полум'я. Через кризову ситуацію на острові Евбея новий прем'єр-міністр Греції Кіріякос Міцотакіс навіть був змушений перервати літню відпустку.

  • Наслідки пожеж

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Наслідки пожеж

    Суцільний попіл і лише трошки зелені. Ця пожежна машина уже прямує на наступний виклик після загашення полум'я у Пеанії, що неподалік Афін. Проте місцевих все одно не покидає страх. Торік жертвами вогню у Греції стали понад 100 осіб.

    Автор: Інес Айзеле


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Греція бореться з лісовими пожежами

Стовпи диму уже кілька днів піднімаються над лісами Греції. Найгірша ситуація на острові Евбея в Егейському морі. (14.08.2019)  

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