 До Вифлеєма на Різдво з′їхалися тисячі християн зі всього світу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2019

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Новини

До Вифлеєма на Різдво з'їхалися тисячі християн зі всього світу

Святкову процесію на вулицях Вифлеєма вітали паломники з усього світу та місцеві жителі. Цього року до Вифлеєма не пустили багатьох християн з Сектора Гази.

Святкова процесія у Вифлеємі, 24 грудня 2019 року

Святкова процесія у Вифлеємі, 24 грудня 2019 року

На Святий вечір у вівторок, 24 грудня, у розташованому на Західному березі річки Йордан місті Вифлеєм зібралися тисячі християн з усього світу. Тут вони зустріли традиційну врочисту процесію з Єрусалима, яку очолив латинський патріарх Єрусалима П'єрбаттіста Піццабалла. Десятикілометровий шлях між містами процесія подолала автоколоною через ізраїльський контрольно-пропускний пункт, згодом її учасники йшли пішки, повідомляє агенція новин KNA.

Для того, щоб подолати останню частину шляху нещодавно відреставрованою "Зоряною вулицею", процесії знадобилося понад дві години. Патріарха вітали численні місцеві жителі та паломники. Дорогою містом патріарха супроводжували 3146 скаутів з барабанами та волинками. "Побачити цих людей тут, побачити їхню прихильність, це - Різдво!", - сказав Піццабалла.

Патріарх Єрусалима П'єрбаттіста Піццабалла під час процесії

Патріарх Єрусалима П'єрбаттіста Піццабалла під час процесії

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Як очікується, у нічній месі у церкві Святої Катерини поруч із Храмом Різдва Христового, яку відслужить Піццабалла, візьме участь лідер Палестинської автономії Махмуд Аббас. У Ватикані у базиліці Святого Петра Різдвяну месу відслужить Папа Римський Франциск. Святкове благословення Urbi et Orbi він виголосить 25 грудня. 

За даними речниці ізраїльського міністерства туризму Лідії Вайзман, на Різдвяні свята країну відвідають близько 165 тисяч паломників-християн, що на 10 відсотків більше, ніж минулого року. А міністерка туризму Палестинської автономії Рула Мааях повідомила агентству новин AFP, що Вифлеєм цього року відвідали 3,5 мільйона туристів.

Утім, на святкуванні у Вифлеємі не буде багатьох охочих християн з Сектора Газа. Ізраїль надав дозволи для відвідування міста лише 306 заявникам з 950-ти. А зі 117 католиків, що мешкають у Газі, дозвіл отримали лише 20.

Цього року до Віфлеєма була повернута християнська реліквія - шматочок дерева, з якого, як вважають, були зроблені ясла Ісуса Христа. Святиня з VII століття зберігалася в базиліці Санта-Марія-Маджоре у Римі і її розпорядився відправити до Вифлеєма Папа Римський Франциск.

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