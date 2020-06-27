 До Верховної Ради внесли законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.08.2020

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Економіка

До Верховної Ради внесли законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким мінімальну зарплату хочуть підвищити до п'яти тисяч гривень. Фінансувати це хочуть за рахунок економії на обслуговуванні держборгу.

З вересня мінімальна зарплата в Україні може вирости на 277 гривень

З вересня мінімальна зарплата в Україні може вирости на 277 гривень

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 серпня, подав на розгляд парламенту законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік, яким з 1 вересня планується збільшити розмір мінімальної заробітної плати до п'яти тисяч гривень. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів. "Це важливий законопроєкт, який сьогодні вноситься президентом до парламенту", - сказала вона.

Ковалів додала, що "це перший крок для підняття соціальних гарантій громадянам". Зараз мінімальна зарплата складає 4723 гривні.

 

Документ уже зареєстрований у Верховній Раді.

Очікується, що парламентарі розглянуть його до кінця серпня "на позачерговій сесії, яка буде скликана для розгляду законопроєкту", уточнила Ковалів. За її словами, основним джерелом для фінансування збільшення заробітної плати стане економія на обслуговуванні державного боргу.

Минулого тижня уряд схвалив макроекономічний прогноз на наступний рік, у якому також передбачено двоетапне підвищення мінімальної зарплати - до 6 тисяч та 6,5 тисячі гривень у 2021 році.

"На цій базі плануватиметься бюджет на 2021 рік, який, як передбачено законом, буде подано урядом до парламенту 15 вересня цього року", - зауважила Ковалів.

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