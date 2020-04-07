 До ″антиколомойського″ законопроєкту про банки подали понад 16 тисяч поправок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

До "антиколомойського" законопроєкту про банки подали понад 16 тисяч поправок

Сім народних депутатів подали до так званого "антиколомойського" законопроєкту понад тисячу поправок кожен, повідомив заступник голови профільного комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Верховна Рада

У Верховній Раді до другого читання законопроєкту про банки зареєстровано понад 16 тисяч поправок

Загальна кількість поданих поправок під час підготовки до другого читання законопроєкту №2571-д "Щодо удосконалення деяких механізмів банківської діяльності" (так званий "антиколомойський" законопроєкт. - Ред.) становить понад 16 тисяч. Про це у вівторок, 7 квітня, на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, митної та податкової політики Ярослав Железняк. За його словами, "буде приблизно 16335 правок". 

В оприлюдненій Железняком таблиці з прізвищами народних депутатів, які вносили поправки, вказано 1381 поправку. За його даними, семеро народних депутатів подали понад тисячу поправок кожен.

Читайте також: Рада у першому читанні підтримала закон про неповернення банків

Найбільше поправок - 6033 - запропонував позафракційний народний депутат Антон Поляков. Голова групи "За майбутнє" Віктор Бондар зареєстрував 1911 поправок, народні депутати з фракції "Слуга народу" Дмитро Чорний - 1781, Ольга Василевська-Смаглюк - 1689, Олег Дунда - 1656, Сергій Демченко - 1463, Олександр Дубінський - 1199. Інші парламентарі вносили від трьох до 96 поправок кожен.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 30 березня в першому читанні підтримала урядовий законопроєкт щодо регулювання банківської діяльності. Закон, що передбачає неповернення банків ексвласникам, підтримали 267 народних депутатів.

Читайте також: "Антиколомойський" закон: український компроміс із МВФ щодо "Приватбанку"

За допомогою цього закону український уряд хоче врегулювати процедуру націоналізації проблемних банків, а у випадку вже націоналізованих - запобігти намаганням оскаржити рішення держави колишніми власниками.

На думку економічних експертів, закон покликаний передусім покласти край намаганням колишнього співвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського отримати від держави компенсацію за націоналізований 2016 року банк.

Київ також сподівається розблокувати переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про збільшення кредитування, що стало критично необхідним на тлі спалаху коронавірусної інфекції та її руйнівного впливу як на світову, так і на українську економіку. Ухвалення закону про банки, а також закону про ринок землі є ключовими вимогами МВФ.

Дивитись відео 07:33

Економіка на карантині: чого хочуть українські підприємці від Зеленського? (01.04.2020)

 

Також за темою

Coronavirus - Ukraine Parlament Kiew

На краю прірви. Остаточне ухвалення "антиколомойського" закону під загрозою? 07.04.2020

До "антиколомойського" законопроєкту внесено рекордні 16 тисяч правок. Цілком можливо, що Рада їх розглядатиме аж до осені. Це може поставити під питання вчасне отримання грошей від МВФ у розпал коронавірусної кризи.

Ukrainisches Parlament

Рада у першому читанні підтримала закон про неповернення банків 30.03.2020

Верховна Рада України у першому читанні підтримала закон про неповернення банків ексвласникам. Завдяки цьому закону український уряд хоче регулювати процедуру націоналізації проблемних банків.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskiy

Зеленський: МВФ збільшить фінансування України до восьми мільярдів доларів 27.03.2020

У випадку ухвалення Україною земельної реформи та заборони повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам МВФ може збільшити фінансування України до восьми мільярдів доларів, заявив президент Володимир Зеренський.

Реклама

Докладно

На надзвичайному засіданні 30 березня 2020 року Верховна Рада України у першому читанні підтримала закон про неповернення банків ексвласникам

На краю прірви

До "антиколомойського" законопроєкту внесено рекордні 16 тисяч правок. Їх розгляд може затягнуть аж до осені.  

Закриті крамниці й ресторани в німецькому місті Шпаєр - типова картина під час пандемії COVID-19 в усьому світі

Як Німеччина запобігає звільненням під час карантину

Через епідемію COVID-19 у Німеччині не працюють тисячі підприємств. Фінансові втрати частково компенсує держава.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  