Дощ і концерти-спойлери: як пройшли одиночні пікети в Москві

Дві акції за чесні вибори в міську думу Москви пройшли в суботу, 17 серпня, у столиці Росії. Про першу - мітинг Комуністичної партії РФ (КПРФ) на проспекті Академіка Сахарова - було відомо за тиждень. Про другу - серію одиночних пікетів на Бульварному кільці - буквально напередодні повідомив опозиційний муніципальний депутат Ілля Азар. Але обидві вони навіть близько не змогли зрівнятися за чисельністю з узгодженою владою акцією "Допускай - Відпускай", проведеною 10 серпня на Сахарова. Тоді на вулиці вийшли 60 тисяч осіб. Кореспондентка DW поспілкувалася з учасниками протестів про їхні подальші плани перед виборами 8 вересня.

До виборів у міську думу Москви залишається менше місяця. Дотепер міський виборчком уже встиг зняти майже всіх незалежних кандидатів у депутати, силовики - затримати, а іноді й покалічити понад дві тисячі учасників протестів, а Слідчий комітет (СК) - порушити кримінальні справи проти учасників так званої "московської справи". Протест отримав своїх впізнаваних героїв - від юристки Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального Любові Соболь і студента Єгора Жукова до реперів Face і Oxxxymiron.

Так само традицією стало виходити на "прогулянки" містом щосуботи, аж до дня голосування 8 вересня. У цьому контексті 17 серпня стало найбільш неорганізованою з усіх протестних субот протягом нинішнього літа. Після найбільшого за останні роки мітингу на проспекті Сахарова 10 серпня, на який прийшли 60 тисяч осіб, лідери протесту - ініціативи щодо акцій переважно надходили від Фонду боротьби з корупцією або Лібертаріанської партії - взяли тайм-аут.

Пропозиція вийти на вулицю з одиночними пікетами надійшла в п'ятницю ввечері від муніципального депутата Іллі Азара. "Виступимо за олдскул", - написав він у себе в Facebook, запросивши прихильників на одиночні пікети на Страсний і Стрітенський бульвари до пам'ятників Висоцькому, Шухову та Крупській.

Мітинг комуністів і Кіркоров на концерті-спойлері

Цієї ж суботи, кількома годинами раніше, в Москві пройшли ще два масові заходи. Перший - мітинг КПРФ за чесні вибори. На проспекті Академіка Сахарова зібралося, за даними "Білого лічильника", трохи більше чотирьох тисяч учасників, перед якими виступив лідер партії Геннадій Зюганов (з його виступу найбільше запам'яталася червона куртка Nike з символікою КПРФ) і невідь-чому протоієрей Всеволод Чаплін.

Лідер КПРФ Геннадій Зюганов на мітингу на проспекті Сахарова

Другий захід - концерт на честь 91-ї річниці Парку Горького. Зовні він жодним чином не пов'язаний з протестними акціями, якщо не знати того, що вже третю суботу поспіль московська мерія організовує так звані концерти-спойлери. На них поспіхом і майже без попереднього анонсування запрошують відомих виконавців, таких як Єгор Крід або, як цієї суботи, співачку Лоліту та Філіпа Кіркорова. За підрахунками DW, в першу годину на концерті було близько 300-500 осіб. Співачка Йолка, яка виступала першою, зі сцени просила глядачів "не ловити ґав і посміхатися".

Пікети на бульварах: без затримань і планів на майбутнє

Одиночні пікети опозиції розпочалися о 14:00 за місцевим часом. На той час уздовж бульварів уже розставили машини комунальних служб, автозаки та міські автобуси, на яких привезли росгвардійців. Входи та виходи патрулювали загони поліції. Першою з плакатом біля пам'ятника Володимиру Висоцькому була жінка на інвалідному візку. Вона вимагала допустити незалежних кандидатів на вибори. Потім вийшла незареєстрована кандидатка в депутати міської думи Москви Олена Русакова. Вона ж контролювала, щоб пікетувальники дотримувалися дистанції у 50 метрів, аби це був одиночний пікет, на який дозволу влади в Росії отримувати не потрібно. Поліція періодично підходила до пам'ятника, але нікого не затримувала.

Учасники одиночних пікетів протестували проти фабрикації "московського справи"

Через годину до пам'ятника приїхав засновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський і зареєстрований кандидат на виборах до міськдуми Сергій Мітрохін. Вони позичили плакати у Русакової, попозували перед журналістами - їх було в рази більше, ніж протестувальників - і поїхали.

Поруч за пікетами спостерігали студенти, активні учасники попередніх мітингів. Вони не принесли плакати, бо вважають "пікети на камери" вже несучасними. "Мені хотілося бути тут, але при цьому не сильно світитися", - розповідає 21-річний студент філософського факультету МДУ Ілля Львов. Його вже затримували на мітингу 12 червня торік, а згодом оштрафували на 200 тисяч рублів за акцію на підтримку російського журналіста-розслідувача Івана Голунова.

За словами студента, опозиція тактично програла, коли після "гулянь" не запропонувала жодної конкретної програми. На запитання DW, від кого з опозиціонерів він хотів би це почути, називає Іллю Азара. Сам Азар у цей час сидів біля пам'ятника Надії Крупській з плакатом про звільнення всіх заарештованих за "московською справою".

"Навальному може загрожувати реальний термін"

Як протести розвиватимуться далі, Ілля не знає. Відомий журналіст і член Ради з прав людини при президенті РФ Микола Сванідзе, який стоїть від нього за два кроки, - теж. Майбутні акції опозиції він описує як прогноз погоди на наступний місяць. "Можуть бути різні варіанти. Думаю, що після 8 вересня хвиля дещо спаде, але загальний фон залишиться підвищеним. Все, що відбувається, я сприймаю як термометр вимірювання атмосфери. Температура безсумнівно підвищується, такою і залишиться", - сказав він кореспондентці DW.

Сванідзе впевнений, що влада не піде на компроміс, і арешти будуть численнішими, ніж під час протестів на Болотній 2011-12 років. Той факт, що лідерів протесту арештовують за адміністративні справи, а проти студентів порушують кримінальні справи, він називає "випадковістю". "Думаю, що і Навальному може загрожувати реальний термін. Просто зараз є ще така невизначеність, кому що давати", - упевнений журналіст.

Єдиний, кого затримали цієї суботи, був Дмитро Батуро з "Безстрокового протесту". Його відвели в автозак під час недовгої спонтанної ходи Старим Арбатом, де активісти скандували "Соромно стояти осторонь" і заспівали гімн Росії.