 Досьє ″штазі″: понад 42 тисячі запитів на перегляд за 2018 рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2018

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Новини

Досьє "штазі": понад 42 тисячі запитів на перегляд за 2018 рік

Інтерес німців до архівів "штазі" не знижується від часів падіння Берлінського муру. Загалом архіваріуси отримали понад 3 мільйони запитів на доступ до документів.

Архів штазі у Берліні

Архів "штазі" у Берліні

Працівники архіву міністерства державної безпеки НДР - "штазі" - майже через 30 років після падіння Берлінського муру, отримують десятки тисяч запитів на перегляд документів колишнього відомства. Цьогоріч, станом на кінець листопада, архіваріуси отримали 42 700 заявок, повідомив у неділю, 23 грудня, представник архіву Роланд Ян (Roland Jahn).

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Минулого року кількість запитів від громадян сягнула 49 тисяч, інформує агенція dpa. Як повідомили в архіві, у грудні кількість запитів зазвичай незначна, тому загальна кількість вже зафіксованих прохань про перегляд документів "штазі" у 2018 році не має сильно зрости.

Хоча кількість запитів на перегляд архівних документів колишнього міністерства держбезпеки НДР щорік знижується, інтерес до архіву "штазі" значно вищий за прогнозований у 1990-х роках. Так, за весь час існування архіву, громадяни подали 3,2 мільйона запитів на доступ до документів "штазі".

Нагадаємо, латвійський Сейм на початку жовтня ухвалив дозвіл на оприлюднення архівних документів радянського Комітету держбезпеки (КДБ). Документи, які у ЗМІ Литви охрестили "мішками КДБ", мають оприлюднити частинами. Першою опублікували картотеку агентури. Для цього співробітники Центру документування наслідків тоталітаризму відсканували 10 612 карток і відсортували їх за алфавітом.

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