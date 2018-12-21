Дострокові вибори до парламенту Ізраїлю відбудуться в квітні 2019 року

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтвердив рішення партій урядової коаліції розпустити Кнесет та провести дострокові вибори в квітні наступного року. Про це Нетаньяху заявив у понеділок, 24 грудня, виступаючи на засіданні фракції своєї правоцентристської партії "Лікуд" у Єрусалимі.

За даними ізраїльських ЗМІ, вибори до законодавчого органу країни відбудуться 9 квітня 2019 року. Очікується, що Кнесет розпустять вже 26 грудня цього року. Чергові парламентські вибори мали відбутися в листопаді 2019 року.

Виступаючи на засіданні фракції своєї політсили, ізраїльський прем'єр висловив сподівання, що очолюваний ним уряд отримає "переконливий мандат" на продовження нинішнього політичного курсу. Крім того, саме в теперішній право-релігійній коаліції він вбачає ядро майбутнього урядового альянсу, запевнив Нетаньяху. "З Божою допомогою ми переможемо", - сказав ізраїльський прем'єр, цитує агенція новин dpa.

Останнім часом коаліція під проводом Нетаньяху перебуває під дедалі більшим тиском. Після відставки Авігдора Лібермана з поста міністра оборони у листопаді цього року після подій у Секторі Гази, а також виходу його партії "Наш дім - Ізраїль" з правлячої коаліції, у 120-містному Кнесеті в розпорядженні Нетаньяху залишилася лише хистка більшість у 61 мандат. Тож ледь не кожне голосування в ізраїльському парламенті ставало справжнім викликом для правлячої коаліції. Раніше в листопаді цього року вдалося уникнути дострокових виборів.

Крім того, Нетаньяху опинився під шквалом критики через звинувачення в корупції. Найближчими місяцями очікується рішення генерального прокурора щодо висунення обвинувачень прем'єру в трьох справах.

За даними нещодавніх опитувань, у Нетаньяху є всі підстави розраховувати на переконливу перемогу під час наступних виборів до Кнесету, зазначає агенція новин AP.