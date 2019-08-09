 Дослідник: Пластиковим сміттям завалена навіть Арктика | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2019

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Новини

Дослідник: Пластиковим сміттям завалена навіть Арктика

Німецький дослідник Арвед Фукс занепокоєний зростанням кількості пластикового сміття навіть у віддалених і безлюдних регіонах Землі, зокрема в Арктиці.

Активісти Greenpeace збирають пластикове сміття на узбережжі Шпіцбергену

Активісти Greenpeace збирають пластикове сміття на узбережжі Шпіцбергену

Німецький дослідник Арктики Арвед Фукс (Arved Fuchs) виступив за законодавчі заходи проти засмічення природи пластиком і розкритикував круїзний туризм до Арктики. В інтерв'ю виданню Neue Osnabrücker Zeitung, оприлюдненому в понеділок, 12 серпня, науковець висловив занепокоєння зростанням кількості пластикових відходів навіть у незаселених регіонах земної кулі.

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До 2021 року в ЄС заборонять низку одноразової пластикової продукції, такої як одноразовий посуд, трубочки для пиття, ватні палички. Відповідну директиву схвалила Рада ЄС. (21.05.2019)

Країни Євросоюзу не зможуть експортувати забруднені пластикові відходи в Азію та Африку. Пакт 187 країн є обов'язковим до виконання. (11.05.2019)

За словами Фукса,пластикове сміття можна знайти "повсюди": на півночі Шпіцбергену, на північному заході Гренландії тощо. Однією з причин забруднення віддалених регіонів дослідник вважає розважальний туризм на великих круїзних лайнерах. "Суднам для розваг нема чого робити в Арктиці", - заявив Фукс.

У регіонах, де на сотні тисяч кілометрів немає жодної людини, узбережжя завалені пластиковими відходами, зазначає дослідник. Це можуть бути ємності з-під кремів та гелів, гумові капці, залишки пластикових обгорток тощо. Що більше пластика викидають у море, то більше таке засмічення шкодить морській фауні, зазначає Фукс. Дослідник вимагає запровадження законодавчих заходів проти забруднення довкілля пластиковими відходами.

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