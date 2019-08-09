Дослідник: Пластиковим сміттям завалена навіть Арктика

Німецький дослідник Арктики Арвед Фукс (Arved Fuchs) виступив за законодавчі заходи проти засмічення природи пластиком і розкритикував круїзний туризм до Арктики. В інтерв'ю виданню Neue Osnabrücker Zeitung, оприлюдненому в понеділок, 12 серпня, науковець висловив занепокоєння зростанням кількості пластикових відходів навіть у незаселених регіонах земної кулі.

За словами Фукса,пластикове сміття можна знайти "повсюди": на півночі Шпіцбергену, на північному заході Гренландії тощо. Однією з причин забруднення віддалених регіонів дослідник вважає розважальний туризм на великих круїзних лайнерах. "Суднам для розваг нема чого робити в Арктиці", - заявив Фукс.

У регіонах, де на сотні тисяч кілометрів немає жодної людини, узбережжя завалені пластиковими відходами, зазначає дослідник. Це можуть бути ємності з-під кремів та гелів, гумові капці, залишки пластикових обгорток тощо. Що більше пластика викидають у море, то більше таке засмічення шкодить морській фауні, зазначає Фукс. Дослідник вимагає запровадження законодавчих заходів проти забруднення довкілля пластиковими відходами.