Дослідження: Успішність у школі залежить від добробуту родини

Успішність дитини у шкільному навчанні все ще значно пов'язана з її соціально-економічним статусом. На це вказує дослідження Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), оприлюднене у вівторок, 23 жовтня, інформує агенція dpa.

Дослідження показало, що у Німеччині учні з сімей з низьким рівнем доходу мають низькі показники шкільної успішності у порівнянні з учнями в інших країнах. У ФРН цей показник становить 15 відсотків, що нижче середнього (21 відсоток) серед 34 розвинених країн світу, які розглядались у дослідженні ОЕСР.

Зокрема, в Новій Зеландії змогли скласти випускні іспити у 18 років 39 відсотків дітей, чиї батьки не закінчили середньої школи. У Фінляндії таких дітей 34 відсотки. Найнижчі показники в Чехії - 3,4 відсотка, Словаччині - 6,1 відсотка та Італії - 6,7 відсотка. Дослідники ОЕСР зробили висновок, що в світі немає жодної країни, яка б цілком позбулася соціально-економічної нерівності в освіті.

Загалом у країнах ОЕСР 41 відсоток дітей досягнув вищого рівня освіти порівняно зі своїми батьками. Найвищі показники продемонструвала Південна Корея - 57 відсотків.