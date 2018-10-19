 Дослідження: Успішність у школі залежить від добробуту родини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2018

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Новини

Дослідження: Успішність у школі залежить від добробуту родини

Дослідження Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вказує, що розвинені країни ще не подолали соціально-економічну нерівність в освіті. Успішність учнів у школі все ще залежить від добробуту родини.

Успішність у навчанні все ще залежить від добробуту родини

Успішність дитини у шкільному навчанні все ще значно пов'язана з її соціально-економічним статусом. На це вказує дослідження Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), оприлюднене у вівторок, 23 жовтня, інформує агенція dpa.

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Моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала скорочення кількості дітей, які отримують освіту у Криму українською мовою. (13.09.2018)

Дослідження показало, що у Німеччині учні з сімей з низьким рівнем доходу мають низькі показники шкільної успішності у порівнянні з учнями в інших країнах. У ФРН цей показник становить 15 відсотків, що нижче середнього (21 відсоток) серед 34 розвинених країн світу, які розглядались у дослідженні ОЕСР.

Зокрема, в Новій Зеландії змогли скласти випускні іспити у 18 років 39 відсотків дітей, чиї батьки не закінчили середньої школи. У Фінляндії таких дітей 34 відсотки. Найнижчі показники в Чехії - 3,4 відсотка, Словаччині - 6,1 відсотка та Італії - 6,7 відсотка. Дослідники ОЕСР зробили висновок, що в світі немає жодної країни, яка б цілком позбулася соціально-економічної нерівності в освіті.

Загалом у країнах ОЕСР 41 відсоток дітей досягнув вищого рівня освіти порівняно зі своїми батьками. Найвищі показники продемонструвала Південна Корея - 57 відсотків.

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