Дослідження: половина кваліфікованих іноземців не затримується в Німеччині

У 2017 році до Німеччини прибули майже 1,4 мільйона іноземців, проте близько половини з них невдовзі повернулися на батьківщину.
У 2017 році до Німеччини приїхали близько 1,4 мільйона іноземців. Однак 708 тисяч покинули країну в цьому ж році, йдеться у звіті Інституту німецької економіки (IW), оприлюдненому в четвер, 13 грудня. Серед тих, хто виїхав, дуже багато висококваліфікованих мігрантів, вказують дослідники.
Німеччині треба реформувати свою міграційну політику, щоб бути привабливішою для іноземних працівників і протистояти негативним наслідкам демографічних змін. До такого висновку дійшли дослідники IW.
Більшість іноземців, які приїхали до Німеччини торік, залишалися в країні лише кілька місяців, поки тривав семестр в університеті або робочий проект. 850 тисяч приїздили з інших країн Євросоюзу. З них 410 тисяч у тому ж році повернулися на батьківщину. За даними дослідників, в останні роки значно більше мігрантів виїжджають із Німеччини протягом перших трьох років свого перебування в країні.
Відчуття дому
Велику роль в інтеграції іноземців відіграють особисті обставини. За даними дослідників, тільки дев'ять відсотків серед тих, хто почувається в Німеччині, як удома, планують повернутися на батьківщину. Серед тих, хто не має відчуття "дому" в Німеччині, таких 27 відсотків.
Ще одна важлива причина затриматися - родина. Сім'ї з дітьми виїжджають значно рідше, ніж неодружені й бездітні люди, а також демонструють більшу готовність отримати німецький паспорт.
У майбутньому Німеччина гостро відчуватиме брак робочої сили, тож міграційну політику слід змінювати вже нині, закликають в IW. Держава має бути готова підтримувати мігрантські сім'ї, вважає автор дослідження Відо Ґайс-Тене (Wido Geis-Thöne). "Якщо обоє батьків працюють, а діти вчаться, то легше утримати висококваліфікованих працівників у країні надовго", - цитує дослідника AFP.
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