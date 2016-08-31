 Дослідження: мавпи і люди думають схоже | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 24.07.2020

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Культура й стиль життя

Дослідження: мавпи і люди думають схоже

Чи можуть мавпи думати? А вчитися? Вивчити, наприклад, правила граматики? Як засвідчило нове дослідження, за певних умов - можуть.

Кадр з фільму Серед людей

Кадр з фільму "Серед людей"

Вважається загальновідомим, що одна з головних відмінностей людей від тварин - здатність робити логічні висновки з попередніх логічних висновків, будувати уявні картини, а з їх допомогою та завдяки граматичним структурам - розумну мову. Люди і мавпи говорять (якщо слово "говорять" тут взагалі доречно) різними мовами. Але, як з'ясувалося зараз, підхід до мови, структури мислення у них схожі набагато більше, ніж вважалося дотепер.

Сто представників корінного індіанського населення Болівії, дорослих і дошкільнят зі США, а також мавп-макак стали учасниками експерименту, який провели вчені з декількох американських університетів. Його несподівані результати опубліковані у науковому журналі Science Advances. Встановлено, що рекурсія у людей і мавп дуже схожа.

"Мати це дочка це мати це дочка ..."

Поняття рекурсії (від латинського слова "повернення") добре відомо тим, хто займається математикою, перш за все комп'ютерним програмуванням. Це метод визначення якогось поняття через самого себе, включення в самого себе як частини якогось об'єкта або події. Звучить складно, але на прикладах легко зрозуміти. Поставте, скажімо два дзеркала паралельно і строго одне навпроти одного, - і отримаєте класичну нескінченну рекурсію. У мові прикладом рекурсії може бути, наприклад, нескінченний ряд "мати це дочка це мати це дочка ...".

Так проводили дослідження

Так проводили дослідження

Здатність розширювати базові поняття за допомогою рекурсії відіграє дуже важливу роль у мові, тому рекурсія є частим проявом у лінгвістичних структурах. "Ми пішли в кіно" - базова пропозиція. Рекурсія: "Петро знає, що ми пішли в кіно", "Іван сказав, що Петро знає, що ми пішли в кіно" ... тощо.

Оскільки практично всі мови світу - рекурсивні, то дотепер вважалося, що тільки людина може з'єднувати таким чином слова, пропозиції, поняття, символи, образи. Дослідники вирішили з'ясувати, чи можуть мавпи застосовувати цей абстрактний когнітивний метод. Виявилося, що після певного тренування можуть. "Отримані дані свідчать, що такі здібності зовсім не є унікальними для людей", - наголошує Сем Шаєт, один з організаторів проєкту.

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Важливо: вміти читати і рахувати

Учасникам дослідження спочатку показували різні поєднання досить простих символів: наприклад, {()} або {[]}. Вони аналогічні певним лінгвістичним структурам. Люди, як і мавпи, повинні були, натиснувши на екран, певним чином розташувати ці символи. Якщо послідовність була правильною, звучав гонг, якщо неправильною - зумер. Як винагороду за правильне рішення мавпи отримували також сік і щось смачне.

Результати засвідчили, що всі учасники - і люди, і мавпи - намагалися структурувати символи на основі рекурсивних принципів. Це було головним. У дорослих американців рекурсія була більш чіткою і однозначною, у дошкільнят і індіанців племені чімане - істотно гіршою. Причина полягала у тому, що у них були набагато слабкіші, або взагалі були відсутні навички читання і рахування. Що, зокрема, показує: цим навичкам можна навчитися. Вчилися у ході дослідження і мавпи. "Це підтверджує результати інших наукових досліджень, які свідчать, що примати можуть навчатися структурам, які є частиною мовної граматики людини", - говорить один з керівників проєкту, професор університету Берклі Стівен Піантадозі.

Павіани навчилися

Однак, щоб вчитися мови, правильно працювати з нею та інтерпретувати її, необхідно зрозуміти принципові правила побудови граматичних структур. Це здатна охопити тільки людина чи не так?

Родина павіанів

Родина павіанів

Не зовсім так. Інші експерименти, які проводилися з павіанами, показали, що ті можуть запам'ятовувати не прив'язані до контексту граматичні структури і навчатися їм. Ці структури будувалися в експерименті за дзеркальним принципом, тобто АВ / ВА, АВС / СВА тощо. Мавпи повинні були, торкаючись екрану, вказати "правильний" об'єкт, що рухається.

Об'єкти були різні: або повторювані (AB / AB, ABC / ABC), або дзеркальні, або змішані. І мавпи досить швидко стали відрізняти поєднання, спеціально структуровані з помилками: тоді вони не торкалися екрану.

Зрозуміло, рекурсивні здібності та вміння працювати зі складними граматичними структурами у людей розвинені набагато більше і складають дуже важливу частину розумового процесу. Але таки важливо зауважити, що ці здібності і навички притаманні не тільки людям.

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    Фрейд та кокс

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    Дослідники та їхні експерименти над собою

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    Дослідники та їхні експерименти над собою

    Нобелівська премія посмертно

    Коли канадський медик Ральф Стейнман захворів на рак підшлункової залози, він пройшов курс розробленої ним самим імунотерапії. За оцінками його лікаря, ця терапія не могла врятувати його від смерті, однак, всупереч всім прогнозам, можливо продовжила його життя на більше ніж 4 роки. Стейнман помер у 2011 році, за кілька днів до вручення Нобелівської премії, яку він отримав посмертно.

    Автор: Юлія Верґін


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