Дослідження: КНДР приховує ракетні бази

У Північної Кореї є щонайменше 13 прихованих ракетних баз, здатних запускати ядерні ракети. Про це йдеться у дослідженні американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень CSIS, оприлюдненому в понеділок, 12 листопада. Аналітики припускають, що таких пускових установок може бути до 20-ти. "Не схоже, що вони заморожені", - цитує агенція AFP Віктора Ча, фахівця CSIS.

За даними дослідження, бази розташовані у трьох поясах по всій території країни у підземних об'єктах, переважно у вузьких гірських долинах. Звідти мобільні пускові установки можна швидко доставити до підготовлених пускових майданчиків. Дослідження базується на супутникових знімках, інтерв'ю з перебіжчиками, розвідниками та чиновниками.

Нагадаємо, на історичній зустрічі у червні цього року лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали декларацію про готовність до спільних дій щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки. Однак ніяких чітких термінів денуклеаризації встановлено не було. У травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.

Однак, у серпні цього року незалежні експерти підготували доповідь для Ради Безпеки ООН, з якої випливало, що Пхеньян не припинив розробку ядерної та ракетної програми. Видання The Washington Post такожи повідомляло, що, за даними американських розвідувальних служб, Північна Корея будувала нові ракети. Згідно з інформацією, отриманою з супутникових знімків, Пхеньян розробляв щонайменше одну або дві міжконтинентальні балістичні ракети на рідкому паливі.