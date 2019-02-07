Дослідження: зміни клімату - головна глобальна загроза

Зміни клімату розглядаються більшістю громадян у 13 країнах світу як "головна міжнародна загроза". На це вказують результати оприлюдненого в понеділок, 11 лютого, дослідження, проведеного американським науково-дослідним центром Pew Research Center. Дослідники провели опитування загалом у 26 країнах світу.

Виявилося, що другою за масштабами глобальною загрозою визнано терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІД). Водночас респонденти з восьми країн, у тому числі з Росії, Франції, Індонезії та Нігерії, помістили ІД на першу сходинку списку найбільших загроз та небезпек.

У чотирьох країнах учасники опитування визнали проблеми з кібербезпекою найбільшою загрозу для сучасного світу. Дещо по-іншому наявні на сьогодні глобальні загрози оцінили респонденти в Польщі. У цій країні опитані визнали головною небезпекою для світу Росію.

Гендерні відмінності

Як пояснив DW виконувач обов'язків директора Pew Research Center Джейкоб Пуштер, дослідження розкрило "цікаву гендерну відмінність". Виявилося, що "жінки в багатьох країнах Європи і Північної Америки більше стурбовані загрозами, породженими ядерною програмою Північної Кореї, глобальними змінами клімату та ІД, ніж чоловіки". Крім того, зростає усвідомлення тієї небезпеки, яку можуть становити кібератаки, додав дослідник.

Опитування проводилося по телефону і під час особистих розмов з травня по червень 2018 року. У ньому взяло участь 1 500 осіб з 26 країн світу.