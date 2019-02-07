 Дослідження: зміни клімату - головна глобальна загроза | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2019

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Новини

Дослідження: зміни клімату - головна глобальна загроза

Найбільшу загрозу для нинішнього світу становлять зміни клімату, вважають опитані Pew Research Center респонденти. Далі у списку загроз - тероризм та проблеми з кібербезпекою.

Зміни клімату

Зміни клімату розглядаються більшістю громадян у 13 країнах світу як "головна міжнародна загроза". На це вказують результати оприлюдненого в понеділок, 11 лютого, дослідження, проведеного американським науково-дослідним центром Pew Research Center. Дослідники провели опитування загалом у 26 країнах світу.

Виявилося, що другою за масштабами глобальною загрозою визнано терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІД). Водночас респонденти з восьми країн, у тому числі з Росії, Франції, Індонезії та Нігерії, помістили ІД на першу сходинку списку найбільших загроз та небезпек.

У чотирьох країнах учасники опитування визнали проблеми з кібербезпекою найбільшою загрозу для сучасного світу. Дещо по-іншому наявні на сьогодні глобальні загрози оцінили респонденти в Польщі. У цій країні опитані визнали головною небезпекою для світу Росію.

Гендерні відмінності

Як пояснив DW виконувач обов'язків директора Pew Research Center Джейкоб Пуштер, дослідження розкрило "цікаву гендерну відмінність". Виявилося, що "жінки в багатьох країнах Європи і Північної Америки більше стурбовані загрозами, породженими ядерною програмою Північної Кореї, глобальними змінами клімату та ІД, ніж чоловіки". Крім того, зростає усвідомлення тієї небезпеки, яку можуть становити кібератаки, додав дослідник.

Опитування проводилося по телефону і під час особистих розмов з травня по червень 2018 року. У ньому взяло участь 1 500 осіб з 26 країн світу.

  • Крижані морози охопили північ США через розкол у полярному вихорі. Це маса холодного повітря, яке зазвичай залишається в атмосфері Арктики. Напередодні температура в Чикаго була -30 градусів за Цельсієм, які через холодний вітер відчувалися як -46 градусів.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Заморожене місто

    Крижані морози охопили північ США через так званий розкол у полярному вихорі. Це маса холодного повітря, яке зазвичай залишається над Арктикою. Температура в Чикаго сягала -30 градусів за Цельсієм, які через холодний вітер сприймались як -46 градусів.

  • Аномальні морози вже призвели до смертельних випадків. Це, очевидно, історичний холод, - сказав міський голова Чикаго Рам Емануель. Це небезпечні температури для життя, і до них треба ставитися відповідно, - застеріг він

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Холодна смерть

    Аномальні морози призвели до низки смертельних випадків. Один 82-річний чоловік помер прямо на порозі свого дому. "Це, очевидно, історичний холод", - сказав міський голова Чикаго Рам Емануель. "Це небезпечні температури для життя, і до них треба ставитися відповідно", - застеріг він

  • Люди, які прямують на роботу в Чикаго, вдягають на себе багато теплих речей, щоб захиститися від холоду. У мене дві сорочки... у мене є балахон, у мене є велике зимове пальто, у мене є маска для обличчя й кепка, й мені все ще холодно, - поділився своїм досвідом менеджер магазину сендвічів Даніель Гонсалес.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Замотані від голови до ніг

    Люди, які прямують на роботу в Чикаго, вдягають на себе багато теплих речей, щоб захиститися від холоду. "У мене дві сорочки... у мене є балахон, у мене є велике зимове пальто, у мене є маска для обличчя й шапка, й мені все ще холодно", - поділився своїм досвідом менеджер магазину сендвічів Даніель Гонсалес.

  • Погода спричинила хаос в аеропортах і на залізниці. Більш ніж 1800 рейсів було скасовано у двох головних аеропортах Чикаго. В аеропорту О'Хара в Чикаго наземним бригадам було дозволено перебувати просто неба не більше 15 хвилин, що призвело до затримки в обслуговуванні літаків.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Затримки і анулювання

    Погода спричинила хаос в аеропортах і на залізниці. Більш ніж 1800 рейсів було скасовано у двох головних аеропортах Чикаго. В аеропорту О'Хара в Чикаго наземним бригадам було дозволено перебувати просто неба не більше 15 хвилин, що призвело до затримки в обслуговуванні літаків.

  • Погода вплинула на інші важливі служби. Поштова служба США була вимушена призупинити доставку пошти в деяких частинах штатів Індіана, Мічиган, Іллінойс, Огайо, Айова, Дакота і Небраска. Американський Червоний Хрест був змушений тимчасово призупинити збір донорської крові.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Пошта під час морозів

    Погода вплинула на інші важливі служби. Поштова служба США була вимушена призупинити доставку пошти в деяких частинах штатів Індіана, Мічиган, Іллінойс, Огайо, Айова, Дакота і Небраска. Американський Червоний Хрест був змушений тимчасово призупинити збір донорської крові.

  • Bildergalerie USA Kältewelle New Prague (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Життя триває

    Життя триває попри аномальний холод. На молочному підприємстві біля озера Метогга зовнішня температура була -28, коли співробітники о 4 ранку почали доїти 412 корів.

  • Коли температура опускається нижче -35 градусів за Цельсієм, вода замерзає майже миттєво. На фото: хтось спробував зробити бульбашку, яка водночас перетворилась на крижану кульку.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Швидке заморожування

    Коли температура опускається нижче -35 градусів за Цельсієм, вода замерзає майже миттєво. На фото: хтось спробував зробити бульбашку, яка водночас перетворилась на крижану кульку.

  • Аномальні морози зіпсували настрій не всім. Ця компанія влаштувала сауну у дворі свого будинку. Непогана ідея для тренування серцево-судинної системи, якщо врахувати, що наступними днями очікується потепління, при якому в окремих містах температура повітря підскочить на понад 30 градусів.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Порятунок у сауні

    Аномальні морози зіпсували настрій не всім. Ця компанія влаштувала сауну у дворі свого будинку. Непогана ідея для тренування серцево-судинної системи, якщо врахувати, що наступними днями очікується потепління, при якому в окремих містах температура повітря підскочить на понад 30 градусів.

    Автор: Азад Сафаров, Луїза Врайт


DW.COM

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