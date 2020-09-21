Дослідження: гени неандертальця підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19

Німецькі вчені провели дослідження, результати якого вказують на ймовірний зв'язок між тяжким перебігом коронавірусної хвороби COVID-19 та певною комбінацією "генів неандертальця" у деяких людей. Про це повідомляє в середу, 30 вересня, інформагенція dpa.

"Імовірність, що люди, які успадкували ці гени, у випадку інфікування коронавірусом потребуватимуть штучної вентиляції легенів, утричі вища", - цитує dpa співробітника Інституту Макса Планка з дослідження еволюційної антропології Гуґо Цеберґа (Hugo Zeberg).

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Ще влітку було проведене дослідження, яке показало, що певна група генів може бути пов'язана з тричі вищим ризиком тяжкого перебігу COVID-19 та потреби у штучній вентиляції легенів у разі інфікування. Цеберґ і його колега з інституту Макса Планка проаналізували цю ділянку генів і порівняли її з геномом неандертальця. "З'ясувалося, що сучасні люди успадкували цю варіацію генів від неандертальців, коли їхні предки приблизо 60 тисяч років тому з ними змішувалися", - пояснив Цеберґ.

Науковці порівнювали різні генні кластери й дійшли висновку, що комбінація "генів неандертальця", яка може ускладнити перебіг коронавірусної хвороби, найчастіше зустрічається в Південній Азії. За їхніми даними, близько половини населення цього регіону мають таку комбінацію генів у своєму геномі, а в Бангладеш - навіть 63 відсотки населення. У Європі таку комбінацію генів успадкували близько 16 відсотків населення, тобто кожна шоста людина. В Африці та Східній Азії комбінації генів неандертальця, яку пов'язують із тяжким перебігом COVID-19, майже немає.

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Науковці не можуть пояснити, чому певна комбінація генів неандертальця у ДНК може ускладнити перебіг коронавірусної хвороби. За їхніми словами, це ще потрібно дослідити.

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