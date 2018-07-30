Дослідження: Більшість українців чекає на нових політичних лідерів

Понад 60 відсотків українців вважають, що країні потрібні нові політичні лідери. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, презентовані у середу, 1 серпня.

Згідно з результатами опитування, 62 відсотки респондентів вважають, що Україна потребує нових політичних лідерів, тоді як 27 відсотків дотримуються протилежної думки, зазначаючи, що цілком достатньо тих, що є. Одночасно 34 відсотки опитаних вважають, що нові лідери можуть з'явитися з нових політичних сил, а 30 відсотків вірять, що вони можуть вийти з уже діючих партій, де вони були "не на перших ролях".

Крім того, 28 відсотків респондентів сказали, що нові політичні лідери можуть вийти з організацій громадянського суспільства, 26 відсотків вважають, що з кола гуманітарної або технічної інтелігенції, 17 відсотків - за те, що такі лідери могли б вийти з кола учасників АТО на Донбасі.

Більшість українців позитивно ставляться до того, що громадські активісти йдуть у політику: 29 відсотків опитаних вважають, що активісти можуть мати реальний вплив на ситуацію в країні. Майже половина (46 відсотків) респондентів вважає позитивною цю тенденцію, оскільки так може відбутися якісне оновлення політики.

При цьому 13 відсотків респондентів вважають, що активісти не зможуть стати впливовими політиками без потужних фінансових ресурсів і корупційних зв'язків. Аналогічна кількість українців пояснює своє негативне ставлення до такої тенденції тим, що в громадській діяльності можна принести більше користі суспільству.