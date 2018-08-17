Дослідження: Алкоголь шкідливий для здоров'я у будь-яких дозах

Люди, які вживають алкогольні напої у будь, роблять себе більш уразливими для десятків хвороб. Такий висновок результатів оприлюдненого в п'ятницю, 24 серпня, найбільш детального наукового дослідження про вплив алкогольних напоїв на здоров'я людини.

За словами вчених, проведене ними дослідження охопило 195 країн. Загалом колектив 500 дослідників проаналізував 694 дослідження про споживання алкоголю та 592 дослідження про ризики для здоров'я внаслідок дружби з "зеленим змієм", повідомляє агенція новин dpa.

Виявилося, що вживання алкоголю призводить щороку до 2,8 мільйона передчасних смертей у світі. Крім того, алкогольні напої, незалежно від кількості та регулярності вживання, підвищують ризик захворювання, запевняють вчені.

"Немає безпечної кількості алкоголю", - робить висновок керівник проведеного дослідження Макс Грісволд, котрий працює в Університеті Вашингтону (місто Сіетл), якого цитує агенція новин AFP.

Якщо раніше вчені вказували на те, що алкогольні напої в невеликих дозах знижують, приміром, ризик захворювання на серцево-судинні хвороби, то теперішні результати доводять, що негативний вплив переважує позитивні ефекти. "У цілому, ризики для здоров'я, пов'язані з алкоголем, зростають з кількістю спожитого на день", - зазначає Грісволд.

Так, споживання лише десяти грамів чистого алкоголю (тобто, наприклад, близько 100 мілілітрів вина), збільшує ризик захворіти на хоча б одну з понад 20 хвороб на 0,5 відсотка. І навіть таке незначне збільшення спричиняє близько 100 тисяч смертей щороку, зазначають автори дослідження. А 20 грамів алкоголю на день означають підвищення ризику вже на сім відсотків. 50 грамів збільшують імовірність захворювань аж на 37 відсотків.