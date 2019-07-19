 Допінг для спортсменів-любителів | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 19.07.2019

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Культура й стиль життя

Допінг для спортсменів-любителів

Нещодавня спецоперація Європолу викрила масштаб використання так званої "фармакологічної підтримки" серед спортсменів-любителів. Чим вони ризикують?

Бодібілдінг

Проведена нещодавно Європолом та Інтерполом операція з викриття нелегального ринку спортивного допінгу ще раз показала масштабність проблеми. Було виявлено 17 злочинних угруповань у 33-х країнах світу, знищено дев'ять підпільних лабораторій. Було затримано 234 особи, які підозрюються у виготовленні та розповсюдженні контрафактних допінгових препаратів і підроблених медикаментів, чия загальна кількість становила 3,8 мільйона, з яких тільки стероїдного порошку, що належить до найсильнішого класу допінгів, було 24 тони.

Цифра ця хоча і вагома, утім вона не дивує, - наголосив в інтерв'ю DW керівник Центру превентивних досліджень допінгу (Zentrum für Präventive Dopingforschung) при Вищій школі фізкультури та спорту в Кельні Маріо Тевіс (Mario Thevis). За словами експерта, в Німеччині щороку конфісковують приблизно одну тонну нелегальних фармакологічних препаратів, і ця цифра відповідає середньому показнику по країнах, що був виявлений, зокрема, і під час спецоперації. У будь-якому разі зрозуміло, що існує великий нелегальний ринок допінгу.

Головна група ризику - непрофесіонали

За даними Європолу, за останні 20 років торгівля анаболіками в світі значно активізувалась. І головними споживачами "фармакологічної підтримки" є не професіонали, а любителі, які займаються, приміром, бодібілдингом, бігом, велосипедним спортом чи фітнесом. Стероїдні препарати закуповують в азіатських або східноєвропейських країнах і нелегально постачають у фітнес-центри. Для реклами препаратів та їхнього збуту дедалі частіше використовують соціальні мережі.

Фітнес

Використання допінгових препаратів поширене в любительському спорті навіть більше, ніж в професійному. Більше того: на відміну від великого спорту, вживання цих заборонених препаратів практично не контролюється, принаймні, на відповідному рівні. Спортсмени-любителі нерідко не можуть встояти перед спокусою використовувати фармакологічну підтримку, щоб покращити свої досягнення та мати красиву мускулатуру. Утім, ці препарати підривають здоров'я.

Федеральне об'єднання кардіологів Німеччини, які практикують приватно (Bundesverband niedergelassener Kardiologen, BNK), оприлюднило прес-реліз, що застерігає від небезпеки використання допінгових речовин. Зокрема у ньому зазначається, що 2018 року з понад десяти мільйонів членів фітнес-клубів Німеччини приблизно 16 відсотків вже вдавалися до фармакологічної підтримки. І частіше це робили жінки.

DW.COM

Файл з базою допінг-проб російських спортсменів, отриманий Всесвітнім антидопінговим агентством, є справжнім, заявив головний слідчий WADA Ґюнтер Юнґер. (03.12.2017)

У Німеччині за підтримки Всесвітнього антидопінгового агентства здійснено дослідження, в результаті якого з'ясували, що екдистерон збільшує нарощування м'язів втричі. (25.06.2019)

Німецький лікар вилучав та заморожував кров у спортсменів, а потім вводив їм її знову. Це покращувало їхні шанси на перемогу і не могло бути виявлено під час аналізів, повідомила німецька прокуратура. (20.03.2019)

BNK пояснює, як відбувається звикання до небезпечних препаратів. Доволі часто перший крок до вживання допінгу спортсмени-любителі роблять спільно з однодумцями, наприклад, знайомими у фітнес-клубі. Спочатку в хід йдуть харчові добавки, котрі багатьом видаються абсолютно нешкідливими. Потім - лікарські речовини, такі як анаболіки та гормон росту. Оскільки організм вже звикає до них, наступним кроком стає збільшення дози. Зрештою, залежність може привести від допінгових препаратів до вживання наркотичних речовин.

Обережно з дієтою!

Наслідки для серця людини катастрофічні. Може розвитися гіпертрофія серцевого м'яза, підвищення концентрації шкідливого холестерину, внаслідок чого виникає артеріосклероз, а з ним ризик інфаркту та інсульту. Шкода завдається й іншим органам, в тому числі печінці, що може призвести навіть до виникнення жовтяниці і цирозу. У чоловіків можлива також атрофія тестикул, тобто зменшення статевих залоз, а в жінок, навпаки, гіпертрофія клітора. Картину довершують депресії, порушення сну та агресивна поведінка.

Особливо принадними, передусім для молодих жінок, стають спортивні дієти у поєднанні з допінговими препаратами. На перший погляд результати можуть бути доволі вражаючими: м'язи зростають, а жиру - меншає, чого саме і домагаються відвідувачі фітнес-клубів. Однак такого роду дієта приховує в собі ризик небезпечних захворювань, - таких як анорексія та булімія. Тож, краще, звісно, тренуватися без допінгу.

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