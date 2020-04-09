Допомога бізнесу: захисний одяг для медиків від дизайнерів (відео)

Через епідемію коронавірусу в Україні багато малих і середніх підприємців вирішили не зупиняти виробництво, а натомість виробляти захисні костюми, маски для лікарів і санітайзери. Але бюрократія гальмує такі ініціативи.
Робота над весняно-літньою колекцією в студії дизайнерки Людмили Кисленко зупинилася. Тепер замість вишуканого жіночого одягу тут шиють захисні костюми для лікарів. Своє невелике підприємство вона вирішила перепрофілювати, коли в Україні почалася епідемія коронавірусу. А з лікарень почали надходити невтішні новини: у медиків для захисту немає найнеобхіднішого. Ось, як малий і середній бізнес в Україні переорієнтовує своє виробництвто під виклики епідемії, і що цьому заважає:
Підприємці закликають владу терміново приймати антикризові закони. Якої підтримки нагально потребує бізнес від держави, щоб зупинити епідемію банкрутств? (01.04.2020)
Через посилення карантину соціальні служби Києва фактично падають з ніг: допомоги потребують майже всі люди понад 65 років, яким не рекомендують виходити з дому. Як їм отримати ліки та продукти? (08.04.2020)
Вірусологи говорять про три стратегії боротьби з коронавірусом. Кожен з цих сценаріїв має свої плюси і мінуси. Але абсолютним пріоритетом залишається людське життя. Дивіться у поясненні DW. (26.03.2020)