 Допомога бізнесу: захисний одяг для медиків від дизайнерів (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.04.2020

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Політика й суспільство

Допомога бізнесу: захисний одяг для медиків від дизайнерів (відео)

Через епідемію коронавірусу в Україні багато малих і середніх підприємців вирішили не зупиняти виробництво, а натомість виробляти захисні костюми, маски для лікарів і санітайзери. Але бюрократія гальмує такі ініціативи.

Українські дизайнери тепер шиють не для модниць, а для медиків

Українські дизайнери тепер шиють не для модниць, а для медиків

Робота над весняно-літньою колекцією в студії дизайнерки Людмили Кисленко зупинилася. Тепер замість вишуканого жіночого одягу тут шиють захисні костюми для лікарів. Своє невелике підприємство вона вирішила перепрофілювати, коли в Україні почалася епідемія коронавірусу. А з лікарень почали надходити невтішні новини: у медиків для захисту немає найнеобхіднішого. Ось, як малий і середній бізнес в Україні переорієнтовує своє виробництвто під виклики епідемії, і що цьому заважає: 


 

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