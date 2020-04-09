Допомога бізнесу: захисний одяг для медиків від дизайнерів (відео)

Робота над весняно-літньою колекцією в студії дизайнерки Людмили Кисленко зупинилася. Тепер замість вишуканого жіночого одягу тут шиють захисні костюми для лікарів. Своє невелике підприємство вона вирішила перепрофілювати, коли в Україні почалася епідемія коронавірусу. А з лікарень почали надходити невтішні новини: у медиків для захисту немає найнеобхіднішого. Ось, як малий і середній бізнес в Україні переорієнтовує своє виробництвто під виклики епідемії, і що цьому заважає:



