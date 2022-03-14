Доповідь SIPRI: обсяг постачання зброї до Європи перебуває на піку

Обсяг міжнародних постачань основних видів озброєнь у період з 2017 до 2021 року порівняно з періодом з 2012 до 2016 року скоротився на 4,6 відсотка. Тим часом обсяги закупівель озброєнь державами Європи, Східної Азії та Океанією за цей час зросли на 19 відсотків, 20 відсотків та 59 відсотків відповідно. Це випливає з нової доповіді про глобальні постачання зброї, оприлюдненої Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру (SIPRI) у понеділок, 14 березня.

У доповіді фіксується зростання обсягів експорту озброєнь такими країнами, як США та Франція. Старший науковий співробітник програми SIPRI з трансферу озброєнь Пітер Веземан коментує основні висновки дослідження такими словами: "За невеликим зниженням обсягів глобальних поставок зброї ховаються суттєві відмінності між регіональними тенденціями. З одного боку, ми спостерігаємо деякі позитивні зміни, у тому числі той факт, що імпорт зброї в Південну Америку досяг найнижчого рівня за останні 50 років, проте з іншого - бачимо, що викликає занепокоєння нарощування озброєнь, до якого відноситься, зокрема, збільшення або збереження високих темпів імпорту зброї в такі регіони, як Європа, Східна Азія, Океанія та Близький Схід".

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Зростання імпорту озброєнь до Європи

У Європі, за оцінкою експертів SIPRI, відбулося найбільше зростання обсягів закупівель озброєнь у світі. У період з 2017 до 2021 року імпорт основних видів озброєнь у Європі був на 19 відсотків вищим, ніж у період з 2012 до 2016 року, і становив 13 відсотків від загального обсягу міжнародних продажів озброєнь, йдеться у доповіді.

Найбільші обсяги закупівель озброєнь у Європі були у Великобританії, Норвегії та Нідерландів. Очікується, що й інші європейські країни протягом найближчих 10 років істотно збільшать обсяги закупівель озброєнь, вказують експерти SIPRI, пояснюючи, що багато держав оформили великі замовлення зброї, насамперед, бойової авіаційної техніки у США.

"Незважаючи на конфлікт в Україні, імпорт основних видів озброєнь цією країною в період з 2017 до 2021 року був дуже обмеженим", - зазначається в доповіді.

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"Серйозне погіршення відносин між більшістю європейських держав та Росією стало важливим фактором зростання європейського імпорту озброєнь, особливо для держав, які не можуть задовольнити усі свої потреби за рахунок національної збройової промисловості", - пояснює Пітер Веземан. За його словами, постачання озброєнь також відіграє важливу роль для трансатлантичних відносин у сфері безпеки.

Франція - серед лідерів світового експорту озброєнь

За даними стокгольмського інституту, у період з 2017 до 2021 року Франція була третім за розміром експортером озброєнь на світовому ринку. Її частка становила у цей період 11 відсотків від глобального обсягу продажу зброї. При цьому, порівняно з періодом з 2012 до 2016 року, у період з 2017 до 2021 року обсяг експорту озброєнь у Франції збільшився на 59 відсотків.

Лідером світового ринку продажів озброєнь залишилися США. Порівняно з періодом з 2012 до 2016 року, у період з 2017 до 2021 року вони навіть збільшили свою частку на цьому ринку з 32 до 39 відсотків. У період з 2017 до 2021 року обсяг експорту озброєнь із США перевищував російський більш ніж удвічі: на 108 відсотків, випливає з доповіді SIPRI.

Рівень продажів озброєнь у КНР збільшився

Щодо Росії, то її обсяг її експорту озброєнь, за даними SIPRI, у період з 2017 до 2021 року порівняно з періодом з 2012 до 2016 року скоротився на 26 відсотків. У період із 2017 до 2021 року на РФ припадало 19 відсотків від світового експорту озброєнь, зазначається у документі. "Спільне зниження російського експорту озброєнь було майже повністю зумовлене скороченням поставок зброї двом одержувачам: Індії та В'єтнаму. Проте найближчими роками очікується кілька великих поставок зброї з Росії до Індії", - констатують експерти SIPRI.

Китай був у період з 2017 по 2021 роки четвертим у світі експортером озброєнь, Німеччина - п'ятим. При цьому порівняно з періодом між 2012 та 2016 роками та 2017 та 2021 роками рівень продажів озброєнь у КНР збільшився на 31 відсоток, а у ФРН - скоротився на 19 відсотків.