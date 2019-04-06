Доповідь спецпрокурора Мюллера щодо впливу РФ на вибори в США оприлюднять 18 квітня

Доповідь спецпрокурора США Роберта Мюллера, який очолював розслідування ймовірного втручання Росії у вибори американського президента у 2016 році, буде оприлюднена 18 квітня. Про це у мін'юсті Сполучених Штатів повідомили у понеділок, 15 квітня, інформує AFP.

Частина даних буде недоступна широкому загалу, заявив раніше генеральний прокурор США Вільям Барр. За його словами, не будуть опубліковані дані, які стосуються інформації про джерела зі спецслужб, а також інформація, яка зачіпає приватне життя "другорядних дійових осіб", проти яких не висунуті жодні звинувачення.

24 березня лідери Демократичної партії США виступили з вимогою повного і невідкладного оприлюднення доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера щодо розслідування зв'язків штабу Дональда Трампа з російською владою.

Розслідування тривало два роки

Розслідування під керівництвом спецпрокурора Роберта Мюллера тривало майже два роки. До команди Мюллера входило 19 юристів, а також близько 40 агентів Федерального бюро розслідувань, експертів з розвідки, судових аудиторів та інших фахівців. У рамках розслідування команда Мюллера видала загалом понад 2,8 тисячі повісток та близько 500 ордерів на обшук. Окрім того, було допитано близько 500 свідків.

22 березня Мюллер завершив розслідування ймовірного втручання Москви в вибори американського президента у 2016 році. Наступного дня Вільям Барр направив до Палати представників Конгресу США листа, в якому заявив, що слідство не виявило змови команди Трампа з російською владою.

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