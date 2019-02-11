Доповідь: Ситуація зі свободою ЗМІ в Європі погіршується

Ситуація зі свободою ЗМІ у країнах, що входять до Ради Європи, погіршилася, йдеться у доповіді, опублікованій у вівторок, 12 лютого, партнерськими організаціями Платформи Ради Європи щодо сприяння захисту журналістики і безпеки журналістів. Зокрема, протягом 2018 року Платформі було повідомлено про 140 випадків серйозних порушень свободи ЗМІ.

Згідно із доповіддю, кількість нападів на журналістів постійно зростає. Число повідомлень про погрози, включаючи погрози вбивством, подвоїлася. При цьому в 17-ти давніших випадках безкарності за вбивства журналістів не було досягнуто жодного прогресу. Крім того, журналісти як і раніше піддаються необґрунтованим затриманням, а свободу ЗМІ послаблює низка нових законодавчих ініціатив.

Платформа зафіксувала 130 випадків затримань журналістів. Більшість з них мали місце в Туреччині - там було арештовано 110 журналістів. В Азербайджані було затримано 11 журналістів, в РФ - п'ятеро, а в Україні - четверо.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав до більш ефективного захисту журналістів. "Свобода вираження поглядів має вирішальне значення для реалізації всіх інших прав людини і заслуговує найпильнішої уваги з боку наших держав-членів", - зазначив він, йдеться у повідомленні на сайті Ради Європи.

У доповіді згадуються справи вбитих українських журналістів Георгія Гонгадзе та Павла Шеремета. Окрім того, звертається увага на недофінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ). У листопаді минулого року Верховна Рада виділила у державному бюджеті на 2019 рік на НСТУ близько одного мільярда гривень, що становило лише 57 відсотків від суми, гарантованої законом.

Нагадаємо, за даними правозахисної організації "Репортери без кордонів", у 2018 році було вбито щонайменше 80 журналістів та інших працівників ЗМІ через їхню професійну діяльність. Понад половину з них загинули в п'яти країнах: Афганістані, Сирії, Мексиці, Ємені та Індії.