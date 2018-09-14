 Донбас: через лінію розмежування до української школи (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.09.2018

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Україна

Донбас: через лінію розмежування до української школи (відео)

До школи через лінію розмежування на Донбасі - для багатьох дітей на Сході України це повсякдення. Кореспондент DW на власні очі пересвідчився, як ризикують діти в Грантіному, аби дістатися до української школи.

Школи на Донбасі часто опиняються під обстрілами

Школи на Донбасі часто опиняються під обстрілами

Ранок на Донбасі. Поки спокійно, обстрілів не чутно. Цього достатньо, щоб люди у Гранітному почувалися вдячними. Досі так зване "перемир'я", проголошене до початку нового шкільного року, нібито тримається. Дивіться, як виглядають будні місцевих школярів:

 

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Попри Крим і Донбас: чому все менше українців бачать у НАТО гарантію безпеки?

Рівень підтримки українцями НАТО знижується. Про це свідчать соцопитування. Які причини? Радянські догми, пропаганда позаблокового статусу та розчарування, кажуть опитані DW експерти. (13.09.2018)  

"Схід-2018": до якої війни готується Росія? (відео)

Росія тренує свої війська на випадок глобальної війни, не виключаючи застосування ядерного потенціалу - саме такою бачать головну мету військових навчань "Схід-2018" на Далекому Сході деякі німецькі аналітики. (11.09.2018)  

Зізнання бійця батальйону "Донбас": Я - відкритий гей (відео)

Віктор Пилипенко - перший український військовий, який відкрито заявив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Чому вирішив зробити камінг-аут - дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (06.09.2018)  

Вбивство Захарченка: що буде з "Мінськом"?

Після смерті лідера бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка Росія пригрозила Україні "неминучими наслідками". Проте і українські, і західні експерти наголошують - це вбивство навряд чи вплине на "Мінськ". (03.09.2018)  

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До школи через лінію розмежування на Донбасі - для багатьох дітей на Сході України це повсякдення. Німецький кореспондент DW на власні очі пересвідчився, як ризикують діти в Грантіному, аби дістатися до української школи.

Ostukraine OSZE

Місія ОБСЄ на Донбасі фіксує зменшення порушень режиму припинення вогню 07.09.2018

З початку набуття чинності так званого "шкільного перемир'я" на Донбасі значно скоротилося число порушень умов припинення вогню, кажуть у СММ ОБСЄ.

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ОБСЄ: Домовленості про перемир'я на Донбасі мають дуже нетривалий ефект 23.08.2018

За тиждень СММ ОБСЄ зафіксувала понад шість тисяч порушень режиму припинення вогню. Попри домовленості про перемир'я, сторони війни на Донбасі щоразу знову повертаються до загострення конфлікту.

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