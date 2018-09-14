Донбас: через лінію розмежування до української школи (відео)

Ранок на Донбасі. Поки спокійно, обстрілів не чутно. Цього достатньо, щоб люди у Гранітному почувалися вдячними. Досі так зване "перемир'я", проголошене до початку нового шкільного року, нібито тримається. Дивіться, як виглядають будні місцевих школярів: