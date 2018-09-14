Донбас: через лінію розмежування до української школи (відео)

До школи через лінію розмежування на Донбасі - для багатьох дітей на Сході України це повсякдення. Кореспондент DW на власні очі пересвідчився, як ризикують діти в Грантіному, аби дістатися до української школи.
Ранок на Донбасі. Поки спокійно, обстрілів не чутно. Цього достатньо, щоб люди у Гранітному почувалися вдячними. Досі так зване "перемир'я", проголошене до початку нового шкільного року, нібито тримається. Дивіться, як виглядають будні місцевих школярів:
Рівень підтримки українцями НАТО знижується. Про це свідчать соцопитування. Які причини? Радянські догми, пропаганда позаблокового статусу та розчарування, кажуть опитані DW експерти. (13.09.2018)
Росія тренує свої війська на випадок глобальної війни, не виключаючи застосування ядерного потенціалу - саме такою бачать головну мету військових навчань "Схід-2018" на Далекому Сході деякі німецькі аналітики. (11.09.2018)
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