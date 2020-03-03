Донбас: внаслідок підриву БМП загинув український військовий

У п'ятницю, 6 березня, поблизу населеного пункту Кримське внаслідок підриву бойової машини піхоти на невідомому вибуховому пристрої один український військовослужбовець отримав важке поранення, несумісне з життям. Ще троє військових отримали мінно-вибухові травми, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

Постраждалих оперативно доставили до військово-медичних закладів, де їм надається медична допомога.