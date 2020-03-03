 Донбас: внаслідок підриву БМП загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2020

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Новини

Донбас: внаслідок підриву БМП загинув український військовий

Бойова машина піхоти підірвалась на невідомому вибуховому пристрої. Ще троє українських військових поранені, повідомляють в штабі ООС.

Ukraine | Gnutovo (DW/N. Berdnik)

У п'ятницю, 6 березня, поблизу населеного пункту Кримське внаслідок підриву бойової машини піхоти на невідомому вибуховому пристрої один український військовослужбовець отримав важке поранення, несумісне з життям. Ще троє військових отримали мінно-вибухові травми, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

Постраждалих оперативно доставили до військово-медичних закладів, де їм надається медична допомога.

DW.COM

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