Донбас: внаслідок підриву БМП загинув український військовий

Бойова машина піхоти підірвалась на невідомому вибуховому пристрої. Ще троє українських військових поранені, повідомляють в штабі ООС.
У п'ятницю, 6 березня, поблизу населеного пункту Кримське внаслідок підриву бойової машини піхоти на невідомому вибуховому пристрої один український військовослужбовець отримав важке поранення, несумісне з життям. Ще троє військових отримали мінно-вибухові травми, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.
Постраждалих оперативно доставили до військово-медичних закладів, де їм надається медична допомога.
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