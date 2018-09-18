Дональд Туск закинув Терезі Мей "непоступливісь" позиції щодо Brexit

Великобританія та ЄС обмінялися взаємними звинуваченнями в непоступливості щодо угоди про Brexit. Президент Європейської Ради Дональд Туск у п'ятницю, 21 вересня, відреагував на заяву Терези Мей, що перемовини Лондона з Брюсселем зайшли у глухий кут. Очільник Європейської Ради знаголосив, що ЄС вкотре підтвердив свою позицію щодо ірландського кордону та майбутніх відносин з Лондоном. У заяві, опублікованій на сайті Європейської Ради, Туск назвав позицію Терези Мей на саміті в Зальцбургу "неочікувано жорсткою" і "фактично непоступливою".

"Ми вивчили "план Чекерс" з усією серйозністю. Результат нашого аналізу відомий британській стороні вже упродовж багатьох тижнів", - зазначив Туск. Утім, він висловивив переконання, що компроміс, вигідний усім, "все ще можливий".

Раніше цього ж дня прем'єр-міністерка Великобританії виступила зі зверненням, в якому підкреслила неприйнятність того, що ЄС, відкинувши її "план Чекерс", не пояснив детально такий крок та не зробив зустрічних пропозицій.

Заява Мей пролунала після дводенного неформального саміту лідерів ЄС у Зальцбургу, де Туск відкинув пропозиції Лондона щодо взаємин ЄС із Великобританією після Brexit як такі, що "не працюватимуть". Туск заявив у Зальцбургу, що пропозиції Лондона "нашкодять спільному ринку ЄС". "Він не пояснив, як саме, не надав жодних деталей і не запропонував альтернативи, - поскаржилася Тереза Мей. - Таким чином, ми у глухому куті".

Мей окреслила дві основні проблеми в перемовинах, що забуксували: майбутні торговельні відносини з ЄС та питання ірландського кордону.

Реакція у Великобританії

Голова Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін назвав стратегію Терези Мей у перемовинах з Європейським Союзом "катастрофою", додавши, що представники Консервативної партії, яку очолює Мей, витрачають більше часу на сварки між собою, аніж на переговори з Брюсселем.

Ліберальний демократ Том Брейк заявив, що саміт у Зальцбургу був "принизливим" для Мей і, що Brexit без жодної угоди з ЄС стає все реальнішим.

Прихильник Brexit і колишній лідер Партії незалежності Великобританії Найджел Фараж заявив, що Мей стала "трохи жорсткішою". Британська консерваторка Пенні Мордонт з уряду Мей написала у своєму мікроблозі Twitter, що поведінка ЄС лише стверджує Великобританію у необхідності залишити союз.

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