Дональд Туск закинув Терезі Мей "непоступливісь" позиції щодо Brexit

Великобританія та ЄС обмінялися взаємними звинуваченнями в непоступливості щодо угоди про Brexit. Президент Європейської Ради Дональд Туск у п'ятницю, 21 вересня, відреагував на заяву Терези Мей, що перемовини Лондона з Брюсселем зайшли у глухий кут. Очільник Європейської Ради знаголосив, що ЄС вкотре підтвердив свою позицію щодо ірландського кордону та майбутніх відносин з Лондоном. У заяві, опублікованій на сайті Європейської Ради, Туск назвав позицію Терези Мей на саміті в Зальцбургу "неочікувано жорсткою" і "фактично непоступливою".
"Ми вивчили "план Чекерс" з усією серйозністю. Результат нашого аналізу відомий британській стороні вже упродовж багатьох тижнів", - зазначив Туск. Утім, він висловивив переконання, що компроміс, вигідний усім, "все ще можливий".
Раніше цього ж дня прем'єр-міністерка Великобританії виступила зі зверненням, в якому підкреслила неприйнятність того, що ЄС, відкинувши її "план Чекерс", не пояснив детально такий крок та не зробив зустрічних пропозицій.
Заява Мей пролунала після дводенного неформального саміту лідерів ЄС у Зальцбургу, де Туск відкинув пропозиції Лондона щодо взаємин ЄС із Великобританією після Brexit як такі, що "не працюватимуть". Туск заявив у Зальцбургу, що пропозиції Лондона "нашкодять спільному ринку ЄС". "Він не пояснив, як саме, не надав жодних деталей і не запропонував альтернативи, - поскаржилася Тереза Мей. - Таким чином, ми у глухому куті".
Мей окреслила дві основні проблеми в перемовинах, що забуксували: майбутні торговельні відносини з ЄС та питання ірландського кордону.
Реакція у Великобританії
Голова Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін назвав стратегію Терези Мей у перемовинах з Європейським Союзом "катастрофою", додавши, що представники Консервативної партії, яку очолює Мей, витрачають більше часу на сварки між собою, аніж на переговори з Брюсселем.
Ліберальний демократ Том Брейк заявив, що саміт у Зальцбургу був "принизливим" для Мей і, що Brexit без жодної угоди з ЄС стає все реальнішим.
Прихильник Brexit і колишній лідер Партії незалежності Великобританії Найджел Фараж заявив, що Мей стала "трохи жорсткішою". Британська консерваторка Пенні Мордонт з уряду Мей написала у своєму мікроблозі Twitter, що поведінка ЄС лише стверджує Великобританію у необхідності залишити союз.
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Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії
Тереза Мей, що впродовж шести років займала посаду міністра внутрішніх справ, нещодавно змінила Девіда Кемерона на посту прем’єр-міністра Великої Британії та очолила правлячу консервативну партію. В британських ЗМІ її часто порівнюють з Маргарет Тетчер, називаючи 59-річну Терезу Мей новою"залізною леді" Сполученого Королівства.
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Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії
Леді в червоному
До її гардеробу входять костюми та сукні досить зухвалих, у всякому разі, як для політика, кольорів та орнаментів. Екстравагантний стиль Терези Мей давно вже обговорює британська громадськість. Незадовго до вступу на посаду прем'єра бурхливий ажіотаж в соціальних мережах викликала її червона сукня, яка деяким спостерігачам здалася занадто вже легковажною.
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Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії
Неординарні черевички
Найбільший же фурор має взуття нового очільника британського уряду. До своїх екстравагантних нарядів Тереза Мей підбирає завжди неординарні туфельки з бездоганним смаком.
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Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії
Тілесний епатаж
Навмисно або випадково, але плаття з орнаментом ацтеків спровокувало в світській хроніці Великобританії цілий скандал, тому що орнамент тілесного кольору наводить на непристойні думки про тіло, оголене в пікантних місцях.
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Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії
Леді від капелюшка до туфель
Хоча стиль Терези Мей є досить неординарним, йому все ж притамання неабияка елегантність. І в цьому вона не поступається самій Маргарет Тетчер, яка вміла поводитися і виглядати так, що її образ сьогодні, як і три десятиліття тому, вважається еталоном класичного стилю.
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Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії
Підбори як символ влади
В той час як символом влади Маргарет Тетчер була її знаменита чорна сумочка прямокутної форми, символом влади нового лідера британських консерваторів цілком можуть стати її екстравагантні туфлі.
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Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії
Британія під каблуком
Як тільки стало відомо про призначення Терези Мей, британська газета The Sun на першій сторінці опублікувала фотографії провідних політиків торі під двозначним заголовком "Heel, Boys". "Heel" означає "каблук" і "до ноги". Ось і виходить: "Під каблук, хлопці!"
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Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії
Туфлі з сенсом
Але все ж, новий прем’єр-міністр Великобританії надає перевагу взуттю без підборів, прикрашеному стразами. Мабуть, для більшої переконливості та стійкості в політичних баталіях...
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Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії
Улюблений мотив
Крім страз і металевих шипів на туфлях Тереза Мей дуже любить леопардові орнаменти і охоче комбінує і те й інше одразу.
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Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії
Стратегія стилю
Тереза Мей заперечує наявність стратегії у виборі гардеробу. "Я жінка, яка любить сукні та туфлі", - говорить вона публічно. Однак у 1997 році в день обрання у члени Палати громад вона з'явилася в костюмі а-ля Тетчер з тією вагомою різницею, що спідниця Мей не закривала колін. Лише значно пізніше нова "залізна леді" почала вносити вольності в імідж, створений її попередницею.
Автор: Елла Володіна, Катерина Буяр