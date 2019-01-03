Дональд Трамп хоче 8,6 мільярда доларів на будівництво муру

Президент США Дональд Трамп має намір внести в державний бюджет країни на 2020 рік 8,6 мільярда доларів на будівництво муру на американсько-мексиканському кордоні. Про це в неділю, 10 березня, в ефірі телеканалу Fox News заявив економічний радник Білого дому Ларрі Кадлоу.

Офіційно цю пропозицію американський президент оприлюднить у понеділок, 11 березня. Сума у 8,6 мільярда доларів значно перевищує попередній обсяг фінансування будівництва муру на кордоні з Мексикою, якого вимагав Трамп (5,7 мільярда доларів). Минулого року його вимога виділити ці кошти призвела до "шатдауну" - часткового блокування роботи державних установ, що тривав 35 днів та став найдовшим в історії країни.

Лідери демократів у Конгресі Ненсі Пелосі та Чак Шумер попередили президента США про небезпеку нового протистояння. У спільній заяві вони нагадали, що Трамп уже "викликав масштабний хаос, коли безглуздо блокував уряд у спробі отримати дорогий та неефективний мур". На їхню думку, президент одного разу вже був вимушений визнати свою поразку у конфлікті навколо бюджету, і ця історія повториться знову.