 Дональд Трамп хоче зустрітися з Кім Чен Ином після 6 листопада | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Дональд Трамп хоче зустрітися з Кім Чен Ином після 6 листопада

Президент США Дональд Трамп оголосив, що хотів би зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином після проміжних виборів до Конгресу США.

Кім Чен Ин та Дональд Трамп у Сінгапурі

Кім Чен Ин та Дональд Трамп у Сінгапурі

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 9 жовтня, заявив, що його другий саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином може відбутися після проміжних виборів до Конгресу США, котрі проведуть 6 листопада.

DW.COM

Дональд Трамп вважає, що його зусилля щодо переговорів з КНДР - успішні. Листи Кім Чен Ина до нього він назвав "неймовірними". (30.09.2018)

Глава МЗС КНДР Лі Ен Хо розкритикував Вашингтон за санкції проти Пхеньяна та викликаний цим брак довіри. Лін Ен Хо дав зрозуміти, що без посилення довіри до США КНДР не відмовиться від ядерної зброї. (29.09.2018)

Відповідну заяву Трамп зробив під час спілкування з журналістами на борту президентського літака під час перельоту з Вашингтона до штату Айова, де глава держав мав взяти участь у передвиборчому мітингу.

За словами Трампа, зараз він надто зайнятий участю в кампанії, щоб організовувати саміт. "Я просто не можу зараз поїхати", - заявив президент США. Раніше він відзначав "неймовірний" прогрес, якого досягнув державний секретар США Майк Помпео на переговорах у Пхеньяні. Сам Помпео 7 жовтня охарактеризував свій візит до КНДР як вдалий.

Нагадаємо, що попередня зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина відбулася в червні в Сінгапурі. Тоді лідери підписали угоду про денуклеаризацію, якій, на думку еспертів, бракувало деталей щодо процесу ядерного роззброєння КНДР. Згодом переговори між країнами загальмували.

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


DW.COM

Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

Також за темою

Malaysia Mike Pompeo

Майк Помпео заявив про прогрес у переговорах з Кім Чен Ином 07.10.2018

Держсекретар США Майк Помпео та північнокорейський лідер Кім Чен Ин задоволені своєю зустріччю у Пхеньяні та відзначають прогрес у переговорах.

Nordkorea Moon Jae In, Präsident Südkorea & Kim Jong Un in Pjöngjang

Кім Чен Ин обіцяє відмовитися від атома 19.09.2018

Південна Корея та КНДР зробили чергові кроки до зближення. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин укотре обіцяє демонтаж ядерних потужностей.

Singapur USA Nordkorea Gipfel Donald Trump, Kim Jong Un

Трамп поділився історією "закоханості" з Кім Чен Ином 30.09.2018

Дональд Трамп вважає, що його зусилля щодо переговорів з КНДР - успішні. Листи Кім Чен Ина до нього він назвав "неймовірними".

Реклама

Докладно

На прес-конференції щодо створення Євреїв у АдН 7 жовтня у Вісбадені

"Євреї в АдН": що вони розповіли про свої цілі і мотиви

"Альтернатива для Німеччини" створила чергове велике внутрішньопартійне об'днання з вихідців з СРСР. 

МВФ знизив прогноз зростання світової економіки

МВФ знизив прогноз зростання світової економіки

Міжнародний валютний фонд очікує, що в 2018-2019 роках ВВП світу зростатиме на 3,7 відсотка. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  