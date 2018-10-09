Дональд Трамп хоче зустрітися з Кім Чен Ином після 6 листопада

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 9 жовтня, заявив, що його другий саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином може відбутися після проміжних виборів до Конгресу США, котрі проведуть 6 листопада.
Відповідну заяву Трамп зробив під час спілкування з журналістами на борту президентського літака під час перельоту з Вашингтона до штату Айова, де глава держав мав взяти участь у передвиборчому мітингу.
За словами Трампа, зараз він надто зайнятий участю в кампанії, щоб організовувати саміт. "Я просто не можу зараз поїхати", - заявив президент США. Раніше він відзначав "неймовірний" прогрес, якого досягнув державний секретар США Майк Помпео на переговорах у Пхеньяні. Сам Помпео 7 жовтня охарактеризував свій візит до КНДР як вдалий.
Нагадаємо, що попередня зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина відбулася в червні в Сінгапурі. Тоді лідери підписали угоду про денуклеаризацію, якій, на думку еспертів, бракувало деталей щодо процесу ядерного роззброєння КНДР. Згодом переговори між країнами загальмували.
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Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах
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Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах
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Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах
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Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах
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Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах
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Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".
Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська