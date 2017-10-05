 Дональд Трамп: у Конгресі є підтримка посилення контролю за продажем зброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2019

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Дональд Трамп: у Конгресі є підтримка посилення контролю за продажем зброї

Дональд Трамп хоче запровадити перевірку для осіб, які би хотіли придбати вогнепальну зброю. Республіканці в Конгресі, за його словами, погодились з необхідністю посилення контролю.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що лідер республіканської більшості в сенаті США Мітч Макконнелл погодився з необхідністю вжиття законодавчих заходів щодо жорсткішого контролю над продажем зброї у США. Заява прозвучала у п'ятницю, 9 серпня. Як зазначає агенція AP, раніше Макконнелл загалом виступав проти заходів з контролю за продажем зброї.

"Ми повинні мати змістовні перевірки біографії", - заявив Трамп репортерам у Білому домі. Мається на увазі перевірка осіб, які би хотіли придбати зброю. За словами Трампа, зараз у Конгресі США є "надзвичайна" підтримка продиктованих здоровим ґлуздом дій у напрямку контролю над зброєю.

Під питанням залишається те, чи вдасться переконати у необхідності контролю впливове збройне лобі США, адже воно виступало проти запровадження перевірок. У своєму Twitter Трамп написав, що розмовляв з представниками Національної стрілецької асоціації (NRA) США, аби "їхні сильні переконання могли бути цілковито представлені і взяті до уваги".

"Зброя не має опинятися в руках психічно хворих або ненормальних людей", - заявив Трамп, додавши, що всі мають об'єднати свої зусилля заради безпеки країни.

Голова NRA Вейн ЛаПьєр 8 серпня відкинув заклики до запровадження жорсткіших обмежень на торгівлю зброєю і заявив, що озвучив свою думку президентові США, інформує AFP.

Питання контролю за тим, кому продавати зброю, вкотре почали дуже активно обговорювати у США на тлі двох масових вбивств у Техасі й Огайо. Там жертвами озброєних злочинців стали близько 30 людей.

Дивитись відео 01:10

Чому в США так легко купити зброю? (05.10.2017)

DW.COM

Дональд Трамп виступив за смертну кару для масових вбивць

Президент США Дональд Трамп закликав американців засудити расизм й ідеологію білого супремасизму. Він виступив за запровадження смертної кари для злочинців, котрі вчиняють масові вбивства. (05.08.2019)  

Трамп пообіцяв захищати права власників зброї

Після стрілянини в одній зі шкіл Флориди в США прокотилася хвиля протестів з вимогою посилити контроль за продажем зброї. Трамп спочатку підтримав цю ідею, проте потім знову виступив проти. (05.05.2018)  

Масове вбивство у Техасі: серед 22 загиблих є й громадянин Німеччини

Серед загиблих внаслідок стрілянини у техаському місті Ель-Пасо - громадянин Німеччини та восьмеро громадян Мексики. 7 серпня місто має відвідати президент США Дональд Трамп. (06.08.2019)  

Аудіо й відео до теми

Чому в США так легко купити зброю? (05.10.2017)  

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