Дональд Трамп уперше з'явився на публіці в захисній масці

Президент США Дональд Трамп у суботу, 11 липня, вперше з початку пандемії COVID-19 з'явився на публіці в захисній масці. Глава держави в темно-синій масці з президентською печаткою відвідав поранених ветеранів у військовому шпиталі неподалік Вашингтона, повідомляє агентство AFP.

До цього Трамп уникав носіння маски, навіть після того, як серед співробітників Білого дому було виявлено коронавірус і їм було рекомендовано носити захисні маски. "Я ніколи не був проти масок, але я вважаю, що для них має бути час та місце", - сказав президент репортерам.

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Тим часом США 11 липня встановили новий антирекорд - у країні зафіксували 66,5 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом, майже 800 американців померли за добу від COVID-19. Загальна кількість померлих з початку пандемії наближається в США до 135 тисяч, інфікованих - до 3 мільйонів 250 тисяч осіб.