Дональд Трамп та Анджей Дуда обговорили, як зупинити "Північний потік-2"

Президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда в понеділок, 23 вересня, під час зустрічі "на полях" Генеральної асамблеї ООН обговорили, як можна перешкодити реалізації проекту "Північний потік-2", повідомляє агентство Bloomberg. "Трамп і Дуда обговорили, як перешкодити (реалізації) проекту газопроводу "Північний потік-2", - повідомляє агентство.

Раніше Трамп неодноразово критикував цей проект, закликав Європу до диверсифікації джерел енергопостачань і зазначав, що альтернативним джерелом може стати скраплений природний газ із США.

На зустрічі президенти також підписали спільну декларацію про розвиток співробітництва в області оборони. При цьому Трамп оголосив про збільшення американської військової присутності в Польщі. За його словами, всі витрати за це візьме на себе польський уряд.

Нагадаємо, що газопровід "Північний потік-2" потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік повинен пройти від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. Будівництво газопроводу "Північний потік-2" наразі активно триває.