Дональд Трамп: США вчаться на вибуху ракети в Росії

Президент США Дональд Трамп прокоментував вибух в Архангельській області російської крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою "Буревісник", яку НАТО класифікує як Skyfall.

"Сполучені Штати багато чому вчаться на вибуху ракети в Росії. У нас схожі, хоча і більш передові технології. Вибух російської Skyfall змусив людей хвилюватися про забруднення повітря в районі випробувань і далеко за його межами. Недобре!" - написав Трамп у вівторок, 13 серпня, у своєму Twitter.

Раніше про те, що те, що в Архангельській області РФ випробовували саме "Буревісник", написала газета The New York Times з посиланням на джерело в американському військовому відомстві. Про те ж заявляв американський експерт з ядерної зброї Джеффрі Льюїс.

Нагадаємо, що вибух на полігоні під Сєверодвінськом стався 8 серпня, в результаті загинули п'ятеро співробітників державної корпорації "Росатом". Влада Архангельської області підтвердила, що після вибуху 8 серпня було зафіксовано перевищення радіаційного фону. Російська влада вирішила закрити для судноплавства акваторію Двінської затоки Білого моря поблизу полігону на один місяць.