Дональд Трамп розкритикував новий план Великобританії щодо Brexit

Президент США Дональд Трамп розкритикував новий план щодо виходу Великобританії зі складу Євросоюзу, який прийняв уряд прем'єр-міністерки Терези Мей. За його словами, він негативно вплине на майбутню торговельну угоду Сполученого Королівства і США.

"Якщо вони (влада Великобританії. - Ред.) укладуть таку угоду, то ми будемо мати справу з Європейським Союзом, замість того щоб мати справу з Великобританією, тому це, можливо, вб'є угоду (між США і Великобританією - Ред.)", - заявив Трамп в інтерв'ю британській газеті The Sun, опублікованому 13 липня під час візиту президента США до Лондона.

За його словами, реалізація такого плану щодо Brexit, "можливо, стане кінцем одних з найбільш тісних торговельних відносин зі США". Вашингтон, за його словами, зараз вживає жорстких заходів щодо Євросоюзу, "тому що вони не ставилися по-чесному до США в питаннях торгівлі".

"Я б зробив це зовсім інакше. Насправді я сказав Терезі Мей, як це зробити, але вона не згодна, вона не слухає мене", - додав Трамп, відзначивши, що переговори щодо Brexit йдуть "занадто повільно".

Трамп також висловив жаль через відставку Бориса Джонсона, який пішов з поста глави МЗС Великобританії через незгоду з планом Brexit Терези Мей. За словами американського президента, Джонсон міг би стати "відмінним прем'єр-міністром".

Новий план Великобританії щодо Brexit, який був представлений 12 липня, передбачає створення зони вільної торгівлі між ЄС та Сполученим Королівством, яке також дотримуватиметься норм ЄС щодо товарів. Одночасно вимоги до різних видів послуг, зокрема у банківській та страховій сферах, стануть відмінними від європейських. Лондон враховує тут обмеження доступу до спільного ринку.

Передбачено також покласти край неконтрольованій імміграції до королівства громадян країн ЄС. У Брюсселі новий план щодо Brexit сприйняли зі стриманим оптимізмом, назвавши його "кроком уперед".

Нагадаємо, 23 червня 2016 року у Великобританії відбувся референдум, під час якого 52 відсотки виборців проголосували за вихід країни зі складу ЄС. Перехідний період після офіційного виходу Великобританії з ЄС має розпочатися 29 березня 2019 року і триватиме 21 місяць. Згідно з графіком переговорів між Брюсселем та Лондоном, сторони мають остаточно погодити текст угоди про вихід з ЄС до жовтня 2018 року, щоб парламенти країн-членів ЄС і Великобританії мали достатньо часу для її ратифікації.