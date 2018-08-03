Дональд Трамп підштовхнув падіння турецької ліри новими митами

Турецька ліра сильно знецінилася. Новим стимулом для цього стала заява президента США Дональда Трампа. У п'ятницю, 10 серпня, він оголосив, що подвоює мита на турецькі сталь і алюміній через конфлікт з Анкарою. Про це очільник Білого дому написав у Twitter.

"Я щойно дозволив подвоєння мит на сталь і алюміній стосовно Туреччини у той час, як її валюта, турецька ліра, стрімко сповзає вниз щодо нашого дуже сильного долара! Алюміній тепер 20 відсотків і сталь 50 відсотків. Наші відносини з Туреччиною зараз не є хорошими!" - зазначив він. До цього Сполучені Штати запровадили митні тарифи на сталь і алюміній, через що Туреччина запровадила мита на товари з США на суму 1,8 мільярда доларів.

Протягом однієї лише п'ятниці турецька валюта досягла нового мінімуму, опустившись до долара на 19 відсотків, зазначає CNN. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав громадян міняти золото та іноземну валюту на ліру у "національній боротьбі" проти економічних ворогів. "Вони можуть мати свої долари, але у нас є наш народ, наш бог", - цитує AFP главу держави, який закликав турків "не турбуватися" через падіння валюти.

Водночас міністр фінансів Туреччини, зять Ердогана Берат Альбайрак анонсував нову економічну політику уряду. Він зазначив, що уряд скоротить видатки. Також він пообіцяв дотримання незалежності центрального банку країни, передає агенція новин AP.

Нагадаємо, конфлікт між Вашингтоном і Анкарою розгорівся через утримання за ґратами американського пастора Ендрю Брансона. Туреччина звинувачує його у співпраці з терористами та шпигунстві. Сам пастор категорично відкидає всі звинувачення. США закликають його звільнити.

Крім того, інвестори занепокоєні тиском, який уряд Туреччини здійснює на центробанк.

Падіння ліри до євро з лютого 2018 року