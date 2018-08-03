 Дональд Трамп підштовхнув падіння турецької ліри новими митами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Дональд Трамп підштовхнув падіння турецької ліри новими митами

Оголошення Дональда Трампа про нові мита на сталь і алюміній з Туреччини значно послабили ліру. Реджеп Таїп Ердоган закликає турків міняти іноземну валюту на національну.

Турецька ліра значно знецінилася

Турецька ліра значно знецінилася

Турецька ліра сильно знецінилася. Новим стимулом для цього стала заява президента США Дональда Трампа. У п'ятницю, 10 серпня, він оголосив, що подвоює мита на турецькі сталь і алюміній через конфлікт з Анкарою. Про це очільник Білого дому написав у Twitter.

"Я щойно дозволив подвоєння мит на сталь і алюміній стосовно Туреччини у той час, як її валюта, турецька ліра, стрімко сповзає вниз щодо нашого дуже сильного долара! Алюміній тепер 20 відсотків і сталь 50 відсотків. Наші відносини з Туреччиною зараз не є хорошими!" - зазначив він. До цього Сполучені Штати запровадили митні тарифи на сталь і алюміній, через що Туреччина запровадила мита на товари з США на суму 1,8 мільярда доларів.

DW.COM

Білий дім наклав санкції на міністрів юстиції та внутрішніх справ Туреччини за те, що Анкара відмовляється звільняти ув'язненого американського пастора Ендрю Брансона. (01.08.2018)

Дональд Трамп і Майк Пенс погрожують Анкарі санкціями, якщо турецька влада не звільнить американського пастора, якого звинуватили у пособництві терористам і шпигунстві. (26.07.2018)

Протягом однієї лише п'ятниці турецька валюта досягла нового мінімуму, опустившись до долара на 19 відсотків, зазначає CNN. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав громадян міняти золото та іноземну валюту на ліру у "національній боротьбі" проти економічних ворогів. "Вони можуть мати свої долари, але у нас є наш народ, наш бог", - цитує AFP главу держави, який закликав турків "не турбуватися" через падіння валюти.

Водночас міністр фінансів Туреччини, зять Ердогана Берат Альбайрак анонсував нову економічну політику уряду. Він зазначив, що уряд скоротить видатки. Також він пообіцяв дотримання незалежності центрального банку країни, передає агенція новин AP.

Нагадаємо, конфлікт між Вашингтоном і Анкарою розгорівся через утримання за ґратами американського пастора Ендрю Брансона. Туреччина звинувачує його у співпраці з терористами та шпигунстві. Сам пастор категорично відкидає всі звинувачення. США закликають його звільнити.

Крім того, інвестори занепокоєні тиском, який уряд Туреччини здійснює на центробанк.

Падіння ліри до євро з лютого 2018 року

Падіння ліри до євро з лютого 2018 року

  • Прихильники Ердогана

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Вся влада президенту

    Референдум щодо внесення 18-ти поправок у конституцію Туреччини відбувся 16 квітня. Зміни, які підтримав понад 51 відсоток виборців, передбачають перехід від парламентської форми правління до президентської. Посаду прем'єр-міністра ліквідують, глава держави зможе призначати і звільняти міністрів, керувати за допомогою указів і контролювати судову систему. Критики побоюються диктатури Ердогана.

  • Депутати турецького парламенту

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Протести опозиції

    В турецькому парламенті поправки підтримали депутати лише двох фракцій: крім власної партії Ердогана, ще Партія націоналістичного руху. Але їхніх голосів вистачило для схвалення законопроекту. Найбільша опозиційна Народно-республіканська партія і прокурдська Демократична партія народів кілька разів влаштовували акції проти конституційної реформи. Ці заходи розганяла поліція.

  • Турецький спецназівець у Стамбулі

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    В умовах надзвичайного стану

    У Туреччині все ще діє режим надзвичайного стану, запроваджений у липні 2016 року після невдалої спроби путчу. Це означає, що у країні все ще діє заборона на проведення несанкціонованих мітингів. Опозиція вказує на порушення під час референдуму й на те, що голосування в таких умовах не відображає волю народу.

  • Прем'єр-міністр Туречиини Біналі Їлдирим

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Агітатори в Німеччині

    У березні міністри з Туреччини поїхали до ФРН, щоби переконати представників місцевої турецької діаспори проголосувати за поправки до конституції. У трьох німецьких містах їм з різних причин заборонили виступати з агітацією. Ердоган звинуватив Німеччину у використані "нацистських методів". Можливо, це вплинуло і на результат: дві третини турків ФРН висловилися на підтримку реформи.

  • Ердоган і Марк Рютте

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Дипломатичний скандал

    Нідерланди виступили категорично проти агітаційних виступів турецьких міністрів на своїй території. Одного урядовця з Анкари не пустили до країни, його колегу - відправили з Роттердама у супроводі поліції. Зрештою, Туреччина назвала владу Нідерландів "фашистами", відмовила у в'їзді послу Нідерландів і призупинила дипломатичні контакти. Гаага вимагає вибачень і погрожує заходами у відповідь.

  • Прапори Туреччини та ЄС

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Відносини Анкари та Брюсселя під питанням

    Результати референдум та дії влади проти інакодумців країни ставлять багато знаків запитання в тому, що стосується майбутнього Туреччини як країни-кандидатки на вступ до ЄС. Багато хто у Брюсселі вимагає припинення перемовин із Анкарою. У Берліні такий крок сьогодні називають неправильним.

  • Реджеп Таїп Ердоган

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Що означає "за" турків

    Підтримка громадянами конституційної реформи на референдумі дає "зелене світло" перехідному періоду, який триватиме до 2019 року - допоки зміни набудуть чинності. У 2019 році в Туреччині відбудуться місцеві, президентські та парламентські вибори. Ними буде започатковано нову форму правління.

    Автор: Ілля Коваль


DW.COM

Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

У Туреччині 16 квітня відбувся референдум, на якому більшість громадян висловилася за внесення поправок до конституції, які забезпечують президента країни надзвичайно широкими повноваженнями. (18.03.2017)  

Також за темою

USA China - Handel - Kontainer

Торговельна війна: США запроваджують нові мита на 280 груп товарів з Китаю 08.08.2018

Нові американські мита стосуються 279 груп товарів з Китаю, загальний обсяг імпорту яких становить 16 мільярдів доларів.

USA China - Handel - Kontainer

Китай запроваджує мита на американські товари на 16 мільярдів доларів 08.08.2018

Китай відповів на нові мита, запроваджені США. З 23 серпня 25-відсоткові тарифи охоплять американські товари на 50 мільярдів доларів. Утім, поки політика Дональда Трампа не показала значного ефекту.

China Stahlindustrie Arbeiter

США обкладуть 25-відсотковим митом товари з Китаю на 200 мільярдів доларів 02.08.2018

Американський уряд має намір обкласти новими митами товарний імпорт з КНР. Під дію 25-відсоткових мит підпадатимуть товари на суму 200 мільярдів доларів на рік.

Докладно

WM 2018 - Protest von Pussy Riot bei der Finale (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

Pussy Riot: чому Кремль стежить за ними? (відео)

Після акції протесту під час фіналу ЧС з футболу в Москві активістки Pussy Riot відсиділи 15 діб. За що вони борються?  

Труби Північного потоку-2 у Німеччині, листопад 2017 року

Nord Stream шукає інший маршрут "Північного потоку-2"

"Північний потік-2" можуть прокласти дещо інакше. "Газпром" та партнери шукають альтернативу. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  